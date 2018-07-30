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Дальнее зарубежье 30.07.2018 17:33

Парламент Македонии проголосует по референдуму о названии страны

Члены парламента Македонии в понедельник проголосуют по предложению руководства страны о дате референдума и формулировке вопроса об изменении названия Македонии, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Чтобы предложение получило одобрение парламента, необходимо простое большинство голосов 120 парламентариев. Коалиция премьера страны Зорана Заева, выступающая в поддержку референдума, располагает 67 местами в парламенте, отмечает агентство.

Местные СМИ отмечают, что пока неясно, будет ли участвовать в голосовании основная оппозиционная партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ, выступающая против проведения референдума.

З.Заев предлагает провести референдум 30 сентября и задать вопрос: "Выступаете ли вы в пользу членства в Европейском союзе и НАТО, принимая соглашение между республикой Македонией и республикой Грецией?".

Парламент Македонии в начале июля во второй раз ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании Бывшей Югославской Республики Македония в Северную Македонию, лишив президента возможности его заблокировать.

Соглашение позволяет завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с названием греческой области Македония.

Урегулирование данного вопроса считается принципиально важным для будущего Македонии. Предполагается, что после его вступления в силу греческая сторона перестанет блокировать процесс присоединения Македонии к таким объединениям как ЕС и НАТО.

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Тэги: МАКЕДОНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ГОЛОСОВАНИЕ, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]