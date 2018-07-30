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Дальнее зарубежье 30.07.2018 16:41

Турция ожидает от встречи по Сирии в Сочи решений по урегулированию ситуации в Идлибе - СМИ

Анкара ожидает от встречи по Сирии в Сочи принятия конкретных шагов по урегулированию ситуации в северной сирийской провинции Идлиб, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

В конце минувшей недели сообщалось, что сирийская армия при поддержке проиранских формирований готовит очередное наступление на подконтрольный сирийской оппозиции район Байырбуджак на севере Сирии. Этот район контролируется туркоманами и включен в состав зоны деэскалации в Идлибе.

Анкара неоднократно предупреждала Дамаск и Москву от попыток урегулировать ситуацию на севере Сирии силовым путем.

События в Идлибе станут главной темой переговоров участников открывшейся в понедельник в Сочи встречи в "астанинском формате". Турецкая делегация ожидает результативных шагов по этому вопросу, сообщает информационное агентство "Анадолу".

Север Сирии имеет особое значение для Турции. В этой части страны действуют, с одной стороны, лояльные Турции оппозиционные группировки, а с другой - сирийские курды из объявленной Анкарой террористической организацией Партии демократического союза. Против последних Турция на протяжении многих месяцев ведет военную операцию.

Командир одной из оппозиционных групп сообщил ранее "Анадолу", что Байырбуджак имеет стратегическое значение, поскольку находится рядом с турецкой границей "и этот район позволяет контролировать основные маршруты между провинциями Латакия и Идлиб".

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, ИДЛИБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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