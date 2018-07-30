Турция ожидает от встречи по Сирии в Сочи решений по урегулированию ситуации в Идлибе - СМИ

Анкара ожидает от встречи по Сирии в Сочи принятия конкретных шагов по урегулированию ситуации в северной сирийской провинции Идлиб, сообщают в понедельник турецкие СМИ.
В конце минувшей недели сообщалось, что сирийская армия при поддержке проиранских формирований готовит очередное наступление на подконтрольный сирийской оппозиции район Байырбуджак на севере Сирии. Этот район контролируется туркоманами и включен в состав зоны деэскалации в Идлибе.
Анкара неоднократно предупреждала Дамаск и Москву от попыток урегулировать ситуацию на севере Сирии силовым путем.
События в Идлибе станут главной темой переговоров участников открывшейся в понедельник в Сочи встречи в "астанинском формате". Турецкая делегация ожидает результативных шагов по этому вопросу, сообщает информационное агентство "Анадолу".
Север Сирии имеет особое значение для Турции. В этой части страны действуют, с одной стороны, лояльные Турции оппозиционные группировки, а с другой - сирийские курды из объявленной Анкарой террористической организацией Партии демократического союза. Против последних Турция на протяжении многих месяцев ведет военную операцию.
Командир одной из оппозиционных групп сообщил ранее "Анадолу", что Байырбуджак имеет стратегическое значение, поскольку находится рядом с турецкой границей "и этот район позволяет контролировать основные маршруты между провинциями Латакия и Идлиб".
Италия поможет в возобновлении переговоров по Карабаху - президент
Президент Азербайджана утвердил меморандум о взаимопонимании, подписанный со Всемирной организацией интеллектуальной собственности
Военнослужащие Азербайджана примут участие в учениях НАТО «Достойный Партнер 2018» в Грузии
Банки в Азербайджане в I полугодии зарегистрировали выпуск акций на 357 млн манатов
Курс манат/доллар на 31 июля - 1,7 манат/$1
Азербайджано-турецкий Azer-Turk Bank сократил в I полугодии активы на 6%
Президент Алиев назначил Джейран Махмудову ректором Азербайджанского государственного университета культуры и искусств
В связи с беспорядками в Гяндже уничтожено 4 человека, более 60 арестовано – Генпрокурор Азербайджана
Иностранные туристы в I полугодии совершили в Азербайджане операций посредством банковских карт на 0,6 млрд манатов
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Интересный конкурс от Bakcell для пользователей Instagram
Компания Norm наградила победителей конкурса
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений