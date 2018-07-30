Интересный конкурс от Bakcell для пользователей Instagram

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, провела интересный конкурс для своих абонентов, активно пользующихся социальными сетями.

Чтобы принять участие в конкурсе, начавшемся 27 июня этого года, абонентам, являющимся подписчиками официальной страницы Bakcell в Instagram, нужно было сделать креативное фото, украсить его веселыми «стикерами» этой социальной сети и поделиться в своем профиле в Instagram с хештегом #BakcellileDaimOnline. В конце конкурса, путем случайного выбора из сотен участников, был определен обладатель главного приза, и 50 участников занявших второе место.

Победитель конкурса получил в подарок новый смартфон Samsung Galaxy S9 от компании Bakcell. Остальные победители были приглашены на эксклюзивный закрытый показ фильма «Человек-муравей и Оса» в кинотеатре CinemaPlus (торговый центр «28 Mall»).

Отметим, что данный конкурс был организован в рамках ознакомления абонентов с новыми тарифными пакетами DaimOnline от Bakcell. Принимая во внимание тот факт, что молодежь любит использовать социальные сети и мессенджеры, для общения друг с другом, компания Bakcell разработала специальные тарифы, которые полностью подходят под их нужды. Доступные в трех разных вариантах, за абонентскую плату в 6, 10 и 20 AZN в месяц, тарифы DaimOnline предоставляют полностью безлимитный доступ к WhatsApp, Facebook и Instagram, а также гигабайты интернета и много внутрисетевых минут.

С более подробной информацией о новых тарифных планах DaimOnline, а также других выгодных и инновационных предложениях Bakcell можно ознакомиться на сайте www.bakcell.com

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Благодаря более 6500 базовым станциям, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. Согласно результатам тестирования, компания Bakcell получила самые высокие оценки в Азербайджане по общей производительности сети, и была названа лучшей сетью мобильного интернета в г. Баку и других крупных городах страны.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89