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Дальнее зарубежье 30.07.2018 17:59

Испания просит у ЕК дополнительную помощь из-за роста притока мигрантов

Испания попросила у Европейской комиссии дополнительную экстренную помощь на фоне роста притока мигрантов со стороны Средиземного моря, Брюссель рассматривает этот запрос, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на представителя ЕК Наташу Берто.

По ее словам, Еврокомиссия "в курсе и следит" за ситуацией с миграцией на западе Средиземного моря. Член Еврокомиссии по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос в минувшую пятницу переговорил с главой МВД Испании Фернано Гранде-Марласка, подтвердив "полную поддержку" Еврокомиссией Испании, отметила Н.Берто.

"Испания запросила дополнительную экстренную помощь, мы получили запрос и анализируем его", - отметила Н.Берто.

С начала 2018 года, по данным ООН, в Испанию прибыли почти 24 тыс. мигрантов, большая часть из них по морю.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ЕК, ПРОСЬБА, МИГРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]