В связи с беспорядками в Гяндже уничтожено 4 человека, более 60 арестовано – Генпрокурор Азербайджана

В Азербайджане в связи с событиями в Гяндже арестован 61 человек, еще четыре человека уничтожено при сопротивлении в момент задержания, заявил генпрокурор Закир Гаралов в понедельник.

"В рамках уголовного дела по событиям в Гяндже, связанным с покушением на главу Исполнительной власти и нарушения общественного порядка арестован 61 человек, еще 13 объявлены в розыск. Кроме этого, еще четыре человека уничтожено органами правопорядка в результате оказания вооруженного сопротивления", - сказал З.Гаралов на операционном совещании ведомства.

По его словам, покушение на главу ИВ Гянджи, а также последовавшие за этим беспорядки в городе были заранее спланированы, и их целью являлось создать хаос в стране.

Как сообщалось ранее, в Гяндже вечером 3 июля 2018 года было совершено покушение на главу Исполнительной власти города Эльмара Велиева. В результате инцидента глава ИВ Гянджи получил ранения, в настоящее время он проходит лечение. При этом Юнис Сафаров, который совершил покушение, был задержан правоохранительными органами на месте преступления. Следствие квалифицировало действия Ю.Сафаров в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.

Вечером 10 июля при предотвращении несанкционированной акции в городе Гянджа погибли двое офицеров полиции - замначальник Главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальник Управления полиции Низаминского района Гянджи, полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Акция проводилась в поддержку Ю.Сафарова. Ее пыталась провести радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Полиция предупредила участников акции о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако, участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4, 315.2 УК Азербайджана.

Ф.Исазаде