В связи с беспорядками в Гяндже уничтожено 4 человека, более 60 арестовано – Генпрокурор Азербайджана

В Азербайджане в связи с событиями в Гяндже арестован 61 человек, еще четыре человека уничтожено при сопротивлении в момент задержания, заявил генпрокурор Закир Гаралов в понедельник.
"В рамках уголовного дела по событиям в Гяндже, связанным с покушением на главу Исполнительной власти и нарушения общественного порядка арестован 61 человек, еще 13 объявлены в розыск. Кроме этого, еще четыре человека уничтожено органами правопорядка в результате оказания вооруженного сопротивления", - сказал З.Гаралов на операционном совещании ведомства.
По его словам, покушение на главу ИВ Гянджи, а также последовавшие за этим беспорядки в городе были заранее спланированы, и их целью являлось создать хаос в стране.
Как сообщалось ранее, в Гяндже вечером 3 июля 2018 года было совершено покушение на главу Исполнительной власти города Эльмара Велиева. В результате инцидента глава ИВ Гянджи получил ранения, в настоящее время он проходит лечение. При этом Юнис Сафаров, который совершил покушение, был задержан правоохранительными органами на месте преступления. Следствие квалифицировало действия Ю.Сафаров в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.
Вечером 10 июля при предотвращении несанкционированной акции в городе Гянджа погибли двое офицеров полиции - замначальник Главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальник Управления полиции Низаминского района Гянджи, полковник-лейтенант Самед Аббасов.
Акция проводилась в поддержку Ю.Сафарова. Ее пыталась провести радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Полиция предупредила участников акции о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако, участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4, 315.2 УК Азербайджана.
Ф.Исазаде
Италия поможет в возобновлении переговоров по Карабаху - президент
Президент Азербайджана утвердил меморандум о взаимопонимании, подписанный со Всемирной организацией интеллектуальной собственности
Военнослужащие Азербайджана примут участие в учениях НАТО «Достойный Партнер 2018» в Грузии
Банки в Азербайджане в I полугодии зарегистрировали выпуск акций на 357 млн манатов
Курс манат/доллар на 31 июля - 1,7 манат/$1
Азербайджано-турецкий Azer-Turk Bank сократил в I полугодии активы на 6%
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
В Белом доме озабочены применением силы против участников антиправительственных акций в Никарагуа
В Иране более 25 человек арестованы по обвинению в дестабилизации экономики
В Белоруссии будут судить гражданина Израиля, вывозившего девушек из страны для занятия проституцией
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Интересный конкурс от Bakcell для пользователей Instagram
Компания Norm наградила победителей конкурса
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений