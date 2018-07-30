Бывшему замглавы отдела пропаганды ЦК КПК Китая предъявили обвинения в коррупции

Китайская прокуратура в понедельник предъявила обвинения в коррупции бывшему высокопоставленному чиновнику Лу Вэю, ранее занимавшему должность заместителя главы отдела пропаганды ЦК КПК КНР, а также пост руководителя управления КНР по вопросам кибербезопасности, сообщает газета "Саут Чайна Морнинг Пост".
По информации издания, чиновника обвинили, в частности, в злоупотреблении служебным положением и получении "огромных" взяток.
Отмечается, что прокуратура города Нинбо в провинции Чжэцзян передала дело в городской суд средней ступени. Однако дата первого судебного заседания по этому делу пока не объявлена.
Лу Вэй с 2013 по 2016 год занимал должность главы государственного управления по вопросам кибербезопасности. Однако в июне 2016 года он оставил свой пост, информации о причинах этого решения не было. Спустя год в его отношении начали антикоррупционное расследование.
В феврале 2018 года его исключили из Коммунистической партии Китая. Центральная комиссия партии по проверке дисциплины обвинила его в злоупотреблении служебными полномочиями с целью получения личной выгоды и называла его тогда "тираном" и "бесстыдным".
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