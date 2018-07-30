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Дальнее зарубежье 30.07.2018 19:03

Южнокорейская полиция проверяет на предмет мошенничества компанию, заявившую об обнаружения обломков крейсера "Дмитрий Донской"

Полиция Южной Кореи решила проверить на предмет мошенничества южнокорейскую компанию Shinil Group, ранее заявившую об обнаружении в Японском море обломков крейсера "Дмитрий Донской", сообщает в понедельник агентство "Ренхап".

"Полиция сообщила о начале расследования возможного случая мошенничества со стороны местной компании, которая заявила, что она обнаружила останки российского крейсера, затонувшего в начале XX века", - говорится в сообщении агентства.

Проверка касается именно заявлений компании об обнаружении "Дмитрия Донского". Более подробных данных в сообщении не приводится.

Помимо этого, южнокорейские следователи распространили распоряжение о запрете на передвижение руководителя компании Shinil Group в связи с проведением расследования.

16 июля 2018 года Shinil Group объявила о том, что ей удалось найти обломки российского бронированного крейсера "Дмитрий Донской", затонувшего в 1905 году при Цусимском сражении во время Русско-японской войны в районе корейского острова Уллындо. Компания отмечала, что по слухам броненосец перевозил крупный груз золота в монетах и слитках, общая стоимость которого может достигать $132 млрд, а вес - 200 тонн.

Вскоре после этого компания на пресс-конференции представила общественности видеозапись с подводного аппарата, на которой виднелось название корабля на его корпусе. Тем не менее, в Shinil Group не смогли представить доказательства наличия золота на корабле.

После этого объявления в Южной Корее начались споры о достоверности того факта, что компания Shinil Group в июле первой обнаружила обломки крейсера.

В частности, корейская газета Hankyoreh опубликовала статью, в которой представители Корейского института морских исследований и технологий (KOIST) опровергают информацию о том, что исследователи из Shinil первыми нашли остов "Дмитрия Донского".

Газета отмечает со ссылкой на данные KOIST, что обломки российского броненосца, затонувшего 113 лет назад, на самом деле были обнаружены еще в 2003 году исследователями института, о чем свидетельствуют архивные документы и фотографии.

"Мы уже находили "Дмитрия Донского" и даже публиковали фотографии. Это нелепо, что Shinil Group присвоило находку себе, как будто они первыми его нашли", - рассказал представитель KOIST.

В институте уверены, что представители Shinil на самом деле использовали исследования KOIST для того, чтобы повторно подойти к месту затопления российского броненосца.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРАБЛЬ, НАХОДКА, ПОЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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