Банки в Азербайджане в I полугодии зарегистрировали выпуск акций на 357 млн манатов

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года провела госрегистрацию выпуска ценных бумаг на сумму 8 млрд 210 млн манатов, отмечается в материалах палаты.
В январе-июне 2018 года Палата, в частности, зарегистрировала выпуск акций на 607,2 млн манатов со стороны 35 эмитентов.
При этом эмитентами 7 выпусков акций являются банки (на сумму 357 млн манатов), 2 – страховые компании (на 50,8 млн манатов), 26 - прочие организации (на 199,4 млн манатов).
Кроме этого, в первом полугодии 2018 года проведена регистрация корпоративных облигаций на сумму 851,5 млн манатов со стороны 31 эмитента. В отчетном периоде со стороны кредитных организаций зарегистрирован выпуск облигаций на 2,2 млн манатов, прочих организаций – на 849,3 млн манатов.
В январе-июне также проведена госрегистрация государственных ценных бумаг на общую сумму 6,4 млрд манатов, векселей – на 351,3 млн манатов.
А.Азизов
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