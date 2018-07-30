Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.027 GBR   2.2276 TRY   0.3498

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.69 Brent   74.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 40° Завтра 26° 37° 1 Авг 26° 37° 2 Авг 25° 33°

Финансы 30.07.2018 17:34

Банки в Азербайджане в I полугодии зарегистрировали выпуск акций на 357 млн манатов

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года провела госрегистрацию выпуска ценных бумаг на сумму 8 млрд 210 млн манатов, отмечается в материалах палаты.

В январе-июне 2018 года Палата, в частности, зарегистрировала выпуск акций на 607,2 млн манатов со стороны 35 эмитентов.

При этом эмитентами 7 выпусков акций являются банки (на сумму 357 млн манатов), 2 – страховые компании (на 50,8 млн манатов), 26 - прочие организации (на 199,4 млн манатов).

Кроме этого, в первом полугодии 2018 года проведена регистрация корпоративных облигаций на сумму 851,5 млн манатов со стороны 31 эмитента. В отчетном периоде со стороны кредитных организаций зарегистрирован выпуск облигаций на 2,2 млн манатов, прочих организаций – на 849,3 млн манатов.

В январе-июне также проведена госрегистрация государственных ценных бумаг на общую сумму 6,4 млрд манатов, векселей – на 351,3 млн манатов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БУМАГИ, ЦЕННЫЕ, РЕГИСТРАЦИЯ


Похожие новости


Банки в Азербайджане в I квартале зарегистрировали выпуск акций на 320 млн манатов Объем операций на рынке ценных бумаг Азербайджана за 2017г увеличился на 12% Банки в Азербайджане в 2017г зарегистрировали выпуск акций на 1,3 млрд манатов Банки в Азербайджане за 9 месяцев зарегистрировали выпуск акций на 1,2 млрд манатов Объем операций на рынке ценных бумаг Азербайджана за 9 месяцев сократился на 23% Объем операций на рынке ценных бумаг Азербайджана в I полугодии сократился на 26%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]