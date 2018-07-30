В Белоруссии будут судить гражданина Израиля, вывозившего девушек из страны для занятия проституцией

Гражданин Израиля, задержанный в Белоруссии за вывоз женщин за границу для занятия проституцией, пойдет под суд в республике.
"Суд над задержанным в Беларуси гражданином Израиля будет здесь. Он арестован", - сообщил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции министерства внутренних дел Геннадий Казакевич в понедельник на пресс-конференции в Минске.
Г.Казакевич напомнил, что МВД республики совместно с компетентными органами Израиля пресекли деятельность международной преступной организации, которая занималась вывозом белорусских девушек в нелегальные бордели Израиля для занятия проституцией.
По информации представителя МВД, всего задержано семь человек, один задержан на территории Белоруссии и шесть - в Израиле. Изъято около 30 тыс. долларов наличными. "Это часть доходов от занятия проституцией девушек на территории Израиля", - добавил он.
Кроме того, сообщил Г.Казакевич, у задержанного в Белоруссии гражданина Израиля "на территории республики имеется достаточное количество недвижимости, она арестована".
"Он и его жена занимались в Беларуси бизнесом, имели вид на жительство", - сказал начальник главного управления.
Г.Казакевич также отметил, что в настоящее время установлено пять вывезенных в Израиль белорусок, также установлены гражданки России и Украины.
По его данным, девушки находятся на территории Израиля, им обеспечена защита и иммунитет и по возвращении на родину будет оказана любая помощь.
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