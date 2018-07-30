Военнослужащие Азербайджана примут участие в учениях НАТО «Достойный Партнер 2018» в Грузии

Военнослужащие Азербайджанской Армии 1-15 августа примут участие в многонациональном учении «Достойный Партнер 2018» (Noble Partner 2018) в Грузии.

«Учения состоятся в Учебном Центре Вазиани и Норио. Их целью является тренировка и усовершенствование взаимодействия сил стран НАТО/ПРМ и стран-партнеров на уровне роты с применением стандартов альянса в полевых условиях»,- сообщает Минобороны Азербайджана. .

Согласно информации, в учениях примут участие свыше 3 тыс. военнослужащих из 13 стран НАТО и государств-партнеров альянса (Азербайджан, Грузия, Армения, Германия, Эстония, Франция, Великобритания, Литва, Норвегия, Польша, Турция, Украина и США).

Ф.Исазаде