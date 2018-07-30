Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.027 GBR   2.2276 TRY   0.3498

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.69 Brent   74.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 40° Завтра 26° 37° 1 Авг 26° 37° 2 Авг 25° 33°

Внешняя политика 30.07.2018 19:12

Военнослужащие Азербайджана примут участие в учениях НАТО «Достойный Партнер 2018» в Грузии

Военнослужащие Азербайджанской Армии 1-15 августа примут участие в многонациональном учении «Достойный Партнер 2018» (Noble Partner 2018) в Грузии.

«Учения состоятся в Учебном Центре Вазиани и Норио. Их целью является тренировка и усовершенствование взаимодействия сил стран НАТО/ПРМ и стран-партнеров на уровне роты с применением стандартов альянса в полевых условиях»,- сообщает Минобороны Азербайджана. .

Согласно информации, в учениях примут участие свыше 3 тыс. военнослужащих из 13 стран НАТО и государств-партнеров альянса (Азербайджан, Грузия, Армения, Германия, Эстония, Франция, Великобритания, Литва, Норвегия, Польша, Турция, Украина и США).

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВОЕННЫЕ, НАТО, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Присутствие войск НАТО в Эстонии - основа военного сдерживания, заявляет командующий Силами обороны Батальон НАТО в Литве пополнится 250 военными из Франции В Эстонии пройдет ротация военнослужащих батальонной боевой группы НАТО Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов соберется в Брюсселе 16-17 января Украинские военные освоят стандарты НАТО, участвуя в украинско-польско-литовской бригаде - Турчинов Активность войск НАТО выросла в пять раз по сравнению с 2013 годом - Столтенберг

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]