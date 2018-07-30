Президент Азербайджана утвердил меморандум о взаимопонимании, подписанный со Всемирной организацией интеллектуальной собственности

Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании, подписанный между правительством Азербайджана и Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Соответствующий указ И.Алиева опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде