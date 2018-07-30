Италия поможет в возобновлении переговоров по Карабаху - президент

Процесс карабахского урегулирования обсудили в понедельник в Ереване президенты Армении и Италии Армен Саркисян и Серджио Матарелла.

"Италия, будучи председательствующей в ОБСЕ страной, будет содействовать усилиям Минской группы (МГ) ОБСЕ по мирному урегулированию карабахского конфликта", - сказал С.Матарелла журналистам по итогам переговоров с А.Саркисяном.

"Мы сделаем все, чтобы возобновились мирные переговоры. Урегулирование может быть достигнуто только политическим путем, для долгосрочного и приемлемого для всех мира в рамках МГ ОБСЕ", - отметил президент Италии.