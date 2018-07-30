Глава МИД Испании заявил, что стареющей Европе нужна новая кровь, он не считает въезд мигрантов в страну массовым

Глава МИД Испании Жозеп Боррей заявил в понедельник, что складывающуюся в стране ситуацию с беженцами нельзя назвать массовой миграцией.

"Мы слишком часто используем слово "массовый"... Мы говорим о 20 тыс. мигрантов в год в стране с населением свыше 40 млн человек. Это не массовая миграция", - сказал Ж.Боррей журналистам по итогам переговоров с главой МИД Иордании Айманом Сафиди в Мадриде.

"Это не "массово" в сравнении с 1,3 млн сирийских беженцев, проживающих сейчас в Иордании", - добавил глава МИД Испании.

Испанский дипломат добавил, прибывающие беженцы способны омолодить Европу при нынешних показателях рождаемости.

"Демографическое развитие Европы показывает, что если мы не хотим постепенно превратиться в стареющий континент, нам нужна новая кровь, и непохоже, что эта новая кровь придет к нам за счет нашей склонности к размножению", - сказал Ж.Боррей.

По статистике Международной организации по миграции, сначала года в Испанию через Средиземное море прибыли примерно 21 тыс. мигрантов, в то время как потоки беженцев по маршруту Ливия-Италия сократились на 80%. При попытке добраться до испанского побережья в 2018 году погибли 304 человека.