Президент Азербайджана подписал указ о регулировании деятельности Агентства интеллектуальной собственности

Президент Ильхам Алиев подписал указ о регулировании деятельности Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана.

В соответствии с указом утверждено положение агентства. На баланс агентства перешли Центр по защите прав интеллектуальной собственности (ЦЗПИС), находящийся в подчинении агентства по защите авторских прав и научно-техническая библиотека расформированного госкомитета по стандартизации, метрологии и патенту.

Уставной фонд ЦЗПИС составляет 300 тыс. манатов, Центра экспертизы патентов и товарных знаков – 500 тыс. манатов. Первичный уставной фонд агентства составляет 5 млн манатов. Штат агентства определен в составе 69 человек.

Президент Азербайджана наделен полномочиями утверждения устава и уставного фонда агентства, создания и определения полномочий исполнительных органов агентства и назначения главы правления.

Кабинет министров наделен полномочиями утверждения структуры и ежегодных финансовых отчетов, создания управлений, филиалов и представительств агентства.

Ф.Исазаде