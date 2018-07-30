Президент Азербайджана подписал указ о регулировании деятельности Агентства интеллектуальной собственности

Президент Ильхам Алиев подписал указ о регулировании деятельности Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана.
В соответствии с указом утверждено положение агентства. На баланс агентства перешли Центр по защите прав интеллектуальной собственности (ЦЗПИС), находящийся в подчинении агентства по защите авторских прав и научно-техническая библиотека расформированного госкомитета по стандартизации, метрологии и патенту.
Уставной фонд ЦЗПИС составляет 300 тыс. манатов, Центра экспертизы патентов и товарных знаков – 500 тыс. манатов. Первичный уставной фонд агентства составляет 5 млн манатов. Штат агентства определен в составе 69 человек.
Президент Азербайджана наделен полномочиями утверждения устава и уставного фонда агентства, создания и определения полномочий исполнительных органов агентства и назначения главы правления.
Кабинет министров наделен полномочиями утверждения структуры и ежегодных финансовых отчетов, создания управлений, филиалов и представительств агентства.
Ф.Исазаде
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