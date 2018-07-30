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Внутренняя политика 30.07.2018 21:05

Президент Азербайджана подписал указ о регулировании деятельности Агентства интеллектуальной собственности

Президент Ильхам Алиев подписал указ о регулировании деятельности Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана.

В соответствии с указом утверждено положение агентства. На баланс агентства перешли Центр по защите прав интеллектуальной собственности (ЦЗПИС), находящийся в подчинении агентства по защите авторских прав и научно-техническая библиотека расформированного госкомитета по стандартизации, метрологии и патенту.

Уставной фонд ЦЗПИС составляет 300 тыс. манатов, Центра экспертизы патентов и товарных знаков – 500 тыс. манатов. Первичный уставной фонд агентства составляет 5 млн манатов. Штат агентства определен в составе 69 человек.

Президент Азербайджана наделен полномочиями утверждения устава и уставного фонда агентства, создания и определения полномочий исполнительных органов агентства и назначения главы правления.

Кабинет министров наделен полномочиями утверждения структуры и ежегодных финансовых отчетов, создания управлений, филиалов и представительств агентства.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АГЕНТСТВО, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]