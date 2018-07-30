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Внутренняя политика 30.07.2018 21:41

Тарифный совет Азербайджана повысил цены на проезд в общественном транспорте

Тарифный совет Азербайджана повысил на 50% - до 0,3 манат цены на проезд в общественном транспорте в Баку и Бакинском метрополитене, сообщается в пресс-релизе совета.

Новые тарифы вступят в силу с 1 августа 2018 года. Инициатором повышения цен на проезд является министерство транспорта, связи и высоких технологий. Ведомство аргументировало повышение цен с ростом расходов на обслуживание пассажироперевозок, покупкой за иностранную валюту автобусов и запчастей к ним, повышения качества оказываемых услуг и сокращения размера дотаций из госбюджета на нужды Бакметрополитена и другими расходами.

Цены на перевозки пассажиров и на межпоселковые перевозки составят 0,3-0,9 манат в зависимости от расстояния.

Цены на проезд на регулярные междугородние перевозки составят 2,4 гяпик за каждый километр проезда.

По данным Тарифного совета, после повышения цены на проезд в общественном транспорте в Азербайджане все равно будут ниже, чем в большинстве стран СНГ.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТРАНСПОРТ, ТАРИФЫ, ПОВЫШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]