Тарифный совет Азербайджана повысил цены на проезд в общественном транспорте

Тарифный совет Азербайджана повысил на 50% - до 0,3 манат цены на проезд в общественном транспорте в Баку и Бакинском метрополитене, сообщается в пресс-релизе совета.
Новые тарифы вступят в силу с 1 августа 2018 года. Инициатором повышения цен на проезд является министерство транспорта, связи и высоких технологий. Ведомство аргументировало повышение цен с ростом расходов на обслуживание пассажироперевозок, покупкой за иностранную валюту автобусов и запчастей к ним, повышения качества оказываемых услуг и сокращения размера дотаций из госбюджета на нужды Бакметрополитена и другими расходами.
Цены на перевозки пассажиров и на межпоселковые перевозки составят 0,3-0,9 манат в зависимости от расстояния.
Цены на проезд на регулярные междугородние перевозки составят 2,4 гяпик за каждый километр проезда.
По данным Тарифного совета, после повышения цены на проезд в общественном транспорте в Азербайджане все равно будут ниже, чем в большинстве стран СНГ.
Ф.Исазаде
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