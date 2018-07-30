Лаврентьев: содействие возвращению сирийских беженцев на родину - в интересах и европейских стран

Россия призывает не препятствовать искусственно процессу возвращения беженцев в Сирию, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Мы наблюдаем действительно элементы стабилизации ситуации. Народ действительно хочет вернуться к своим родным очагам, и как раз в соседних странах сосредоточено сейчас особо большое количество беженцев", - сказал он журналистам в Сочи.

А.Лаврентьев напомнил, что в Иордании находятся около 1 млн беженцев, более 1 млн - в Ливане и 3,5 млн - в Турции.

"Я думаю, что в интересах в том числе и европейских стран оказать содействие процессу возвращения сирийских беженцев на родину, создав для этого соответствующие условия", подчеркнул А.Лаврентьев.

По его словам, этот процесс должен быть добровольным, но "одновременно не могут препятствовать возвращению сирийских беженцев на родину и блокировать этот процесс искусственно".