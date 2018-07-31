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Дальнее зарубежье 31.07.2018 09:45

Трамп назвал "замечательными" переговоры с Путиным в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным прошла "замечательно" с точки зрения перспектив на будущее.

"Фейковые новости" это не освещали, но, по моему мнению, конечно, у меня была великолепная встреча с президентом России Путиным", - сказал Д.Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Он пояснил, что эта встреча имела большое значение для будущего, упомянув при этом вопросы безопасности, экономического развития, защиты Израиля.

16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит В.Путина и Д.Трампа. Президенты беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.

В Соединенных Штатах Д.Трамп подвергся резкой критике как со стороны демократов, так и республиканцев, за то, что, по их мнению, президент не проявил жесткость в вопросе предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]