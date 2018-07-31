Президент Индонезии пригласил лидера КНДР на открытие Азиатских игр - власти

Приглашение президента Индонезии Джоко Видодо лидеру КНДР Ким Чен Ыну на участие в церемонии открытия Азиатских игр было вручено в Пхеньяне, сообщили индонезийские власти.

Приглашение от имени президента Индонезии было вручено главой индонезийской делегации во главе с министром-координатором человеческого развития и культуры Пуан Махарани, которая посетила Северную Корею на прошлой неделе, отмечается в сообщениях.

"Главной целью нашего посещения была передача официального приглашения президенту Северной Кореи присутствовать на церемонии открытия Азиатских игр 18 августа", - говорится в распространенном заявлении министра.

Она также отметила, что в ходе встречи в Пхеньяне с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом обсуждались вопросы межкорейских отношений и региональные проблемы.