В США пройдет суд по делу о махинациях Манафорта

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт во вторник предстанет перед судом по делу о банковских и налоговых махинациях.

Судебное заседание состоится в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния). По данным американской газеты "Нью-Йорк таймс", первый этап слушаний в суде продлится около трех недель. Затем в сентябре в ходе вторых слушаний П.Манафорт предстанет перед окружным судом округа Колумбия.

На заседании, которое начинается во вторник, не будут затрагиваться предполагаемые российские связи П.Манафорта, а главной темой слушаний станет уклонение экс-главы предвыборного штаба Д.Трампа от налогов и нечестно нажитое им состояние.

Прокурор Грег Андрес подтвердил, что в ходе заседания, вероятно, ни разу не прозвучит слово "Россия".

Агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) сообщает, что члены жюри в ходе заседания будут рассматривать фотографии имущества П.Манафорта - снимки, доказывающие приобретение им автомобиля марки "Мерседес", дорогостоящей одежды и антиквариата, ковров и произведений искусства.

П.Манафорта обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более $30 млн в период работы лоббистом на украинскую "Партию регионов" и на бывшего президента Украины Виктора Януковича, которые он отмывал через оффшоры.

Сторона обвинения настаивает на том, что еще в 2006 году доход П.Манафорта составлял миллионы долларов, которые он получал от правительства Украины и украинских олигархов. Эти денежные средства были направлены П.Манафорту для того, чтобы он поддерживал В.Януковича. После того, как экс-глава Украины в 2014 году покинул страну, доход П.Манафорта резко упал, отмечает британская газета "Гардиан".

По данным телеканала Эй-Би-Си, спецпрокурор США Роберт Мюллер вызовет на заседание 35 свидетелей, среди которых присутствуют как бывшие коллеги, так и друзья П.Манафорта. Так, на слушаниях будет свидетельствовать американский консультант и лоббист Рик Гейтс - бывшая правая рука П.Манафорта.

"Возможно, П.Манафорт полагает, что не совершал ничего противоправного, и, поскольку он так считает, он не хочет признавать себя виновным ни в одном из преступлений - даже если речь идет о простом правонарушении", - приводит АП слова юриста и бывшего федерального прокурора Джимми Гьюруля.

Западные СМИ отмечают, что П.Манафорт может быть приговорен к 305 годам лишения свободы в том случае, если его признают виновным по всем предъявленным пунктам обвинения.

Ранее суд США перенес заседание и назначил его на 31 июля, поскольку судье Томасу Селби Эллису III было подано подобное прошение от адвокатов П.Манафорта, чтобы дать защите больше времени для изучения материалов дела.

В середине июня американские федеральные судебные власти решили взять под стражу П.Манафорта. Это было связано с тем, что суд пересмотрел решение о его содержании под домашним арестом в ожидании слушаний по делу.

Несмотря на то, что обвинения в адрес П.Манафорта были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Р.Мюллера, посвященного возможному вмешательству России в американские выборы в 2016 году, ни одно из предъявленных ему обвинений не указывает на причастность Москвы к результатам президентских выборов.