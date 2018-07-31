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Регион 31.07.2018 09:54

Санкции в отношении России сохранятся - Трамп

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что все антироссийские санкции останутся в силе.

"Санкции в отношении России сохранятся в том виде, в каком они есть", - заявил президент США, уточнив, что ждет, что европейские партнеры представят конкурирующие с Россией проекты по газопроводам.

"Мы уже ведем переговоры с ЕС о создании от 9 до 11 портов, за которые заплатят они (европейцы), чтобы мы могли поставлять сжиженный газ в разные части Европы. И это будет наиболее конкурентоспособно", - добавил Д.Трамп.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]