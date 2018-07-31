Санкции в отношении России сохранятся - Трамп

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что все антироссийские санкции останутся в силе.

"Санкции в отношении России сохранятся в том виде, в каком они есть", - заявил президент США, уточнив, что ждет, что европейские партнеры представят конкурирующие с Россией проекты по газопроводам.

"Мы уже ведем переговоры с ЕС о создании от 9 до 11 портов, за которые заплатят они (европейцы), чтобы мы могли поставлять сжиженный газ в разные части Европы. И это будет наиболее конкурентоспособно", - добавил Д.Трамп.