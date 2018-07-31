МВД Таджикистана обвинило Партию исламского возрождения в организации нападения на иностранных туристов

МВД Таджикистана возложило ответственность на запрещенную в стране Партию исламского возрождения (ПИВТ) в организации нападения на иностранных туристов на юге республики.
Нападение на иностранных туристов было осуществлено группой во главе с Хусейном Абдусамадовым по приказу члена ПИВТ Носирххуджы Убайдова, говорится в специальном сообщении, обнародованном во вторник на сайте ведомства.
Задержанный в ходе спецоперации Х.Абдусамадов признался, что являлся главарем преступной группы, сообщает МВД. Согласно его показаниям в период с 2014 по 2015 он четыре раза посещал иранский город Кум, где проходил идеологическую, военно-диверсионную подготовку. Там же присягнул на верность активному члену террористической и экстремистской партии ПИВТ, находящемуся в розыске Н.Убайдову, известному как "Кори-Носир", говорится в сообщении МВД РТ.
Отмечается, что заказчик нападения Н.Убайдов, является активным членом ПИВТ с 1992 года, с 2015 года находится в официальном розыске.
Факт дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 29-го июля в Дангаринском районе Хатлонской области, и унесшего жизнь четырех иностранных туристов обсуждался на заседании правительства Таджикистана под председательством президента страны Эмомали Рахмона, сообщила его пресс-служба во вторник.
Для выявления и привлечения к ответственности виновных было возбуждено уголовное дело, и в кратчайшие сроки были задержаны несколько членов этой преступной группы, говорится в сообщении. Было дано поручение по усилению общественного порядка на территории всей страны и принятию мер безопасности, сообщает пресс-служба.
Ранее таджикская служба Радио Свобода обнародовала видеоматериал, на котором запечатлено возможное смертельное нападение на иностранных туристов на юге Таджикистана, в результате которого погибли четверо иностранцев, в том числе и двое граждан США. Радио сообщило, что материал поступил от одного из читателей сайта радио. На видео видно, как сбивший туристов автомобиль после наезда разворачивается и повторно совершает наезд на свои жертвы.
Перед этим МВД Таджикистана объявило о ликвидации четверых из пяти преступников.
В понедельник министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода сообщил журналистам на пресс-конференции в Душанбе, что один из преступников задержан, другой во время сопротивления был ликвидирован, трое их подельников объявлены в розыск. Позже МВД объявило о ликвидации оставшихся трех разыскиваемых преступников на территории села Осмондара Дангаринского района.
По словам министра, накануне на автотрассе Дангара-Душанбе вблизи селения Оксу было совершено нападение на иностранных граждан в составе семи человек, из которых двое граждан США, двое граждан Швейцарии, двое граждан Голландии, и один гражданин Франции. В результате наезда трое туристов погибли на месте происшествия, один скончался в центральной больнице Дангары. Один из туристов был доставлен в больницу с ножевым ранением, ему оказана медицинская помощь, его состояние стабильное. Гражданин Франции, который отстал от группы, не пострадал, сообщил министр.
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