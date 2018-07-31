Двухсторонние торговые переговоры в новом формате между Японией и США пройдут в августе - СМИ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп договорились о проведении первого раунда двухсторонних торговых переговоров в новом формате 9 августа в Вашингтоне, сообщила японская вещательная корпорация NHK.

В сообщении отмечается, что стороны обсудят вопросы "свободных, справедливых взаимных торговых отношений".

Японскую сторону будет представлять министр экономики Тосимицу Мотеги, американскую - торговый представитель Роберт Лайтхайзер.