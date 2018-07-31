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Дальнее зарубежье 31.07.2018 12:01

Двухсторонние торговые переговоры в новом формате между Японией и США пройдут в августе - СМИ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп договорились о проведении первого раунда двухсторонних торговых переговоров в новом формате 9 августа в Вашингтоне, сообщила японская вещательная корпорация NHK.

В сообщении отмечается, что стороны обсудят вопросы "свободных, справедливых взаимных торговых отношений".

Японскую сторону будет представлять министр экономики Тосимицу Мотеги, американскую - торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, ТОРГОВЛЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]