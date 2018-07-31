Посольство США призвало американских граждан к бдительности в отношении своего окружения в Таджикистане

Посольство США не имеет доказательств, указывающих на повышенный уровень угрозы для американских граждан в Таджикистане, но призывает их к бдительности, заявило дипломатическое представительство США в Таджикистане.
"На данный момент посольство США не располагает доказательствами, указывающими на повышенный уровень угрозы для американских граждан. Мы призываем американских граждан быть бдительными в отношении своего окружения и за любой помощью, обращаться в посольство США", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте посольства.
"Работая в тесном контакте с таджикскими властями, мы можем подтвердить, что 29 июля два американских велосипедиста были убиты в районе Дангары", - отмечается в заявлении. Согласно многочисленным источникам, 29 июля таджикские граждане совершили наезд на автомобиле на семерых иностранных велосипедистов, вышли из машины и нанесли им ножевые ранения. По данным Министерства внутренних дел Республики, один подозреваемый был задержан и трое были убиты, говорится в документе.
"Мы осуждаем это бессмысленное нападение. Приносим наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем раненым скорейшего выздоровления. Из соображений неприкосновенности частной жизни мы не можем делиться подробной информацией об американских гражданах", - отмечается в заявлении посольства.
Посольство США поблагодарило таджикские власти "за их профессиональную и быструю реакцию на этот инцидент".
"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с ними в отношении продолжающегося расследования", - подчеркивается в заявлении посольства США в Таджикистане.
МВД Таджикистана ранее во вторник обвинило в организации нападения на иностранных туристов запрещенную в стране Партию исламского возрождения (ПИВТ).
По версии МВД, 29 июля на автотрассе Дангара-Душанбе вблизи селения Оксу было совершено нападение на иностранных граждан в составе семи человек, из которых двое граждан США, двое граждан Швейцарии, двое граждан Голландии, и один гражданин Франции. В результате наезда автомобиля на велосипедистов трое туристов погибли на месте происшествия, один скончался в центральной больнице Дангары. Один из туристов был доставлен в больницу с ножевым ранением, ему оказана медицинская помощь, его состояние стабильное. Гражданин Франции, который отстал от группы, не пострадал.
ВМС Азербайджана и Вьетнама обсуждают вопросы сотрудничества
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Тарифный совет Азербайджана повысил цены на проезд в общественном транспорте
Строительство логистического центра на территории СХПП начнется в 2019г
Азербайджан внедрит систему "Зеленый коридор" для резидентов промпарков, созданных в стране
Президент Алиев назначил Джейран Махмудову ректором Азербайджанского государственного университета культуры и искусств
В связи с беспорядками в Гяндже уничтожено 4 человека, более 60 арестовано – Генпрокурор Азербайджана
Иностранные туристы в I полугодии совершили в Азербайджане операций посредством банковских карт на 0,6 млрд манатов
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Интересный конкурс от Bakcell для пользователей Instagram
Компания Norm наградила победителей конкурса
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений