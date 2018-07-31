Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.992 RUR   0.0273 GBR   2.2326 TRY   0.3479

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.13 Brent   74.97

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 36° Завтра 26° 37° 2 Авг 25° 34° 3 Авг 26° 34°

СНГ 31.07.2018 12:15

Посольство США призвало американских граждан к бдительности в отношении своего окружения в Таджикистане

Посольство США не имеет доказательств, указывающих на повышенный уровень угрозы для американских граждан в Таджикистане, но призывает их к бдительности, заявило дипломатическое представительство США в Таджикистане.

"На данный момент посольство США не располагает доказательствами, указывающими на повышенный уровень угрозы для американских граждан. Мы призываем американских граждан быть бдительными в отношении своего окружения и за любой помощью, обращаться в посольство США", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте посольства.

"Работая в тесном контакте с таджикскими властями, мы можем подтвердить, что 29 июля два американских велосипедиста были убиты в районе Дангары", - отмечается в заявлении. Согласно многочисленным источникам, 29 июля таджикские граждане совершили наезд на автомобиле на семерых иностранных велосипедистов, вышли из машины и нанесли им ножевые ранения. По данным Министерства внутренних дел Республики, один подозреваемый был задержан и трое были убиты, говорится в документе.

"Мы осуждаем это бессмысленное нападение. Приносим наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем раненым скорейшего выздоровления. Из соображений неприкосновенности частной жизни мы не можем делиться подробной информацией об американских гражданах", - отмечается в заявлении посольства.

Посольство США поблагодарило таджикские власти "за их профессиональную и быструю реакцию на этот инцидент".

"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с ними в отношении продолжающегося расследования", - подчеркивается в заявлении посольства США в Таджикистане.

МВД Таджикистана ранее во вторник обвинило в организации нападения на иностранных туристов запрещенную в стране Партию исламского возрождения (ПИВТ).

По версии МВД, 29 июля на автотрассе Дангара-Душанбе вблизи селения Оксу было совершено нападение на иностранных граждан в составе семи человек, из которых двое граждан США, двое граждан Швейцарии, двое граждан Голландии, и один гражданин Франции. В результате наезда автомобиля на велосипедистов трое туристов погибли на месте происшествия, один скончался в центральной больнице Дангары. Один из туристов был доставлен в больницу с ножевым ранением, ему оказана медицинская помощь, его состояние стабильное. Гражданин Франции, который отстал от группы, не пострадал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГРАЖДАНЕ, ТАДЖИКИСТАН, УГРОЗА


Похожие новости


Россиян при Трампе стали чаще арестовывать в третьих странах по запросу США - газета Жертвами теракта в Нью-Йорке стали пять граждан Аргентины - МИД У США и России нет соглашения об экстрадиции преступников, но это не должно мешать России выдать обвиняемых хакеров в США - представитель Минюста США "Интерфаксу" Предполагаемые террористы арестованы на западе США Власти США рекомендуют американцам не ездить в Пакистан Госдеп США предостерегает американцев против поездок в Мали

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]