Посольство США призвало американских граждан к бдительности в отношении своего окружения в Таджикистане

Посольство США не имеет доказательств, указывающих на повышенный уровень угрозы для американских граждан в Таджикистане, но призывает их к бдительности, заявило дипломатическое представительство США в Таджикистане.

"На данный момент посольство США не располагает доказательствами, указывающими на повышенный уровень угрозы для американских граждан. Мы призываем американских граждан быть бдительными в отношении своего окружения и за любой помощью, обращаться в посольство США", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте посольства.

"Работая в тесном контакте с таджикскими властями, мы можем подтвердить, что 29 июля два американских велосипедиста были убиты в районе Дангары", - отмечается в заявлении. Согласно многочисленным источникам, 29 июля таджикские граждане совершили наезд на автомобиле на семерых иностранных велосипедистов, вышли из машины и нанесли им ножевые ранения. По данным Министерства внутренних дел Республики, один подозреваемый был задержан и трое были убиты, говорится в документе.

"Мы осуждаем это бессмысленное нападение. Приносим наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем раненым скорейшего выздоровления. Из соображений неприкосновенности частной жизни мы не можем делиться подробной информацией об американских гражданах", - отмечается в заявлении посольства.

Посольство США поблагодарило таджикские власти "за их профессиональную и быструю реакцию на этот инцидент".

"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с ними в отношении продолжающегося расследования", - подчеркивается в заявлении посольства США в Таджикистане.

МВД Таджикистана ранее во вторник обвинило в организации нападения на иностранных туристов запрещенную в стране Партию исламского возрождения (ПИВТ).

По версии МВД, 29 июля на автотрассе Дангара-Душанбе вблизи селения Оксу было совершено нападение на иностранных граждан в составе семи человек, из которых двое граждан США, двое граждан Швейцарии, двое граждан Голландии, и один гражданин Франции. В результате наезда автомобиля на велосипедистов трое туристов погибли на месте происшествия, один скончался в центральной больнице Дангары. Один из туристов был доставлен в больницу с ножевым ранением, ему оказана медицинская помощь, его состояние стабильное. Гражданин Франции, который отстал от группы, не пострадал.