НФПП увеличил в I полугодии льготное кредитование предпринимателей на 58% - отчет

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством кредитных организаций выдал в I-ом полугодии 2018 года предпринимателям в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 100 млн 185,4 тыс. манатов, отмечается в опубликованном отчете о деятельности фонда в сфере кредитования.

Как сообщалось ранее, в январе-июне 2017 года объем кредитования предпринимателей из средств фонда составил 63 млн 257,8 тыс. манатов. Таким образом, в I-ом полугодии 2018 года объем кредитования по линии НФПП увеличился на 58,4%.

За отчетный период за счет средств фонда профинансировано 611 проектов (спад на 11,4% - ИФ-Аз).

Кредитование этих проектов позволит создать 7,036 тыс. новых рабочих мест (рост в 3 раза - ИФ-Аз).

В отчетном периоде в сфере производства и переработки промышленной продукции профинансировано 30 проектов на сумму 28 млн 859 тыс. манатов, в сфере производства продукции АПК – 57 млн 171,4 тыс. манатов (557 проектов), переработки продукции АПК – 3 млн 20 тыс. манатов (13 проектов), развития сферы услуг – 8 млн 690 тыс. манатов (4 проекта), развития туризма – 2 млн 445 тыс. манатов (7 проектов).

По данным НФПП, в январе-июне 2018 года выдано 30 крупных кредитов на общую сумму 89 млн 684,5 тыс. манатов, 560 малых кредитов на 6 млн 364,9 тыс. манатов, 21 средний кредит на 4 млн 136 тыс. манатов.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году НФПП выдал льготных кредитов на 146 млн манатов. В 2018 году фонд планирует выделить льготных кредитов на сумму как минимум 170 млн манатов. Кредиты выдаются по ставке до 7% годовых, максимальный размер кредита составляет до 10 млн манатов.

А.Азизов