Взрыв прогремел на западе Афганистана, 11 человек погибли

В результате взрыва в провинции Фарах на западе Афганистана погибли 11 человек, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местный департамент здравоохранения.

Среди погибших есть женщины и дети, отмечает агентство.

Пострадал 31 человек, рассказал глава департамента здравоохранения провинции Абдул Джабар Шахик.

Ранее афганские СМИ сообщали о восьми погибших и 40 пострадавших.

По данным СМИ, взрыв прогремел, когда автобус, направлявшийся из провинции Герат в Кабул, наехал на установленную на дороге мину.

Другие подробности о произошедшем пока не приводятся. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.