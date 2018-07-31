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Дальнее зарубежье 31.07.2018 10:14

Взрыв прогремел на западе Афганистана, 11 человек погибли

В результате взрыва в провинции Фарах на западе Афганистана погибли 11 человек, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местный департамент здравоохранения.

Среди погибших есть женщины и дети, отмечает агентство.

Пострадал 31 человек, рассказал глава департамента здравоохранения провинции Абдул Джабар Шахик.

Ранее афганские СМИ сообщали о восьми погибших и 40 пострадавших.

По данным СМИ, взрыв прогремел, когда автобус, направлявшийся из провинции Герат в Кабул, наехал на установленную на дороге мину.

Другие подробности о произошедшем пока не приводятся. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ-2


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]