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СНГ 31.07.2018 12:30

Генпрокуратура Узбекистана объявила в розыск экс-начальника следственного управления Службы нацбезопасности

Бывший начальник следственного управления Службы национальной безопасности Узбекистана (переименовано в Службу госбезопасности - ИФ) Олег Бусыгин объявлен в розыск, сообщили во вторник "Интерфаксу" в Генеральной прокуратуре страны.

"В отношении экс начальника следственного управления бывшего СНБ Олега Бусыгина возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 165 УК Узбекистана (вымогательство). Он объявлен в розыск и по отношении к нему заочно принято решении о применении меры пресечения в виде предварительного заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному уголовному делу управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией проводятся предварительные следственные действия.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СЛЕДСТВИЕ, ЭКС/РУКОВОДИТЕЛЬ, РОЗЫСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]