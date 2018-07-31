Генпрокуратура Узбекистана объявила в розыск экс-начальника следственного управления Службы нацбезопасности

Бывший начальник следственного управления Службы национальной безопасности Узбекистана (переименовано в Службу госбезопасности - ИФ) Олег Бусыгин объявлен в розыск, сообщили во вторник "Интерфаксу" в Генеральной прокуратуре страны.

"В отношении экс начальника следственного управления бывшего СНБ Олега Бусыгина возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 165 УК Узбекистана (вымогательство). Он объявлен в розыск и по отношении к нему заочно принято решении о применении меры пресечения в виде предварительного заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному уголовному делу управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией проводятся предварительные следственные действия.