Президент Таджикистана посетит выставку достижений промышленности в Узбекистане в рамках госвизита 17 августа

Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 августа посетят выставку достижений промышленности республики "Произведено в Таджикистане" в Ташкенте, сообщило во вторник издание "Азия Плюс" со ссылкой на источник в таджикском правительстве.

Э.Рахмон будет находиться в Узбекистане с первым государственным визитом, говорится в сообщении.

Отмечается, что на выставке "Произведено в Таджикистане" в Ташкенте будет представлена импортозамещающая экспортная продукция и товары более 50 предприятий и компаний Таджикистана.

9 марта 2018 года в ходе первого государственного визита президента Узбекистана в Таджикистан Э.Рахмон и Ш.Мирзиёев в Душанбе открыли выставку промышленных товаров Узбекистана.

На выставке была представлена продукция более 100 узбекских предприятий.