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СНГ 31.07.2018 12:45

Президент Таджикистана посетит выставку достижений промышленности в Узбекистане в рамках госвизита 17 августа

Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 августа посетят выставку достижений промышленности республики "Произведено в Таджикистане" в Ташкенте, сообщило во вторник издание "Азия Плюс" со ссылкой на источник в таджикском правительстве.

Э.Рахмон будет находиться в Узбекистане с первым государственным визитом, говорится в сообщении.

Отмечается, что на выставке "Произведено в Таджикистане" в Ташкенте будет представлена импортозамещающая экспортная продукция и товары более 50 предприятий и компаний Таджикистана.

9 марта 2018 года в ходе первого государственного визита президента Узбекистана в Таджикистан Э.Рахмон и Ш.Мирзиёев в Душанбе открыли выставку промышленных товаров Узбекистана.

На выставке была представлена продукция более 100 узбекских предприятий.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, УЗБЕКИСТАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]