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АПК 31.07.2018 11:10

Экспортеры плодоовощной продукции в Азербайджане представили главе Минсельхоза ряд предложений

Министр сельского хозяйства Инам Керимов предложил создать центр анализа при Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Азербайджана.

Такое предложение И.Керимов высказал на встрече с членами правления Ассоциации, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

"На встрече обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры плодоовощной продукции. И.Керимов предложил создать при Ассоциации небольшой центр анализа. Кроме этого, министр высказал ряд предложений, направленных на оптимизацию структуры управления Ассоциации", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, члены ассоциации высказали заинтересованность в регулярном обсуждении с Минсельхозом текущих проблем экспортеров плодоовощной продукции.

"Кроме этого, на встрече обсуждались вопросы импорта в Азербайджан современной сельскохозяйственной техники, оказания Минсельхозом поддержки в создании новых садов миндаля, оказания содействия в получении экспортерами разрешений на строительство временных построек на сельскохозяйственных землях, а также предложения по организации экспорта высококачественной аграрной продукции", - подчеркивается в сообщении.

Экспорт плодоовощной продукции является одной из основных статей ненефтяного экспорта Азербайджана. В первом полугодии 2018 года объем экспорта данной продукции составил $276,7 млн при общем ненефтяном экспорте в $846,5 млн.

А.Азизов

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Тэги: АПК, ЭКСПОРТЕРЫ, ПРОБЛЕМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]