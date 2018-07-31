Экспортеры плодоовощной продукции в Азербайджане представили главе Минсельхоза ряд предложений

Министр сельского хозяйства Инам Керимов предложил создать центр анализа при Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Азербайджана.

Такое предложение И.Керимов высказал на встрече с членами правления Ассоциации, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

"На встрече обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры плодоовощной продукции. И.Керимов предложил создать при Ассоциации небольшой центр анализа. Кроме этого, министр высказал ряд предложений, направленных на оптимизацию структуры управления Ассоциации", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, члены ассоциации высказали заинтересованность в регулярном обсуждении с Минсельхозом текущих проблем экспортеров плодоовощной продукции.

"Кроме этого, на встрече обсуждались вопросы импорта в Азербайджан современной сельскохозяйственной техники, оказания Минсельхозом поддержки в создании новых садов миндаля, оказания содействия в получении экспортерами разрешений на строительство временных построек на сельскохозяйственных землях, а также предложения по организации экспорта высококачественной аграрной продукции", - подчеркивается в сообщении.

Экспорт плодоовощной продукции является одной из основных статей ненефтяного экспорта Азербайджана. В первом полугодии 2018 года объем экспорта данной продукции составил $276,7 млн при общем ненефтяном экспорте в $846,5 млн.

А.Азизов