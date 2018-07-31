Экспортеры плодоовощной продукции в Азербайджане представили главе Минсельхоза ряд предложений

Министр сельского хозяйства Инам Керимов предложил создать центр анализа при Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Азербайджана.
Такое предложение И.Керимов высказал на встрече с членами правления Ассоциации, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
"На встрече обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры плодоовощной продукции. И.Керимов предложил создать при Ассоциации небольшой центр анализа. Кроме этого, министр высказал ряд предложений, направленных на оптимизацию структуры управления Ассоциации", - отмечается в сообщении.
В свою очередь, члены ассоциации высказали заинтересованность в регулярном обсуждении с Минсельхозом текущих проблем экспортеров плодоовощной продукции.
"Кроме этого, на встрече обсуждались вопросы импорта в Азербайджан современной сельскохозяйственной техники, оказания Минсельхозом поддержки в создании новых садов миндаля, оказания содействия в получении экспортерами разрешений на строительство временных построек на сельскохозяйственных землях, а также предложения по организации экспорта высококачественной аграрной продукции", - подчеркивается в сообщении.
Экспорт плодоовощной продукции является одной из основных статей ненефтяного экспорта Азербайджана. В первом полугодии 2018 года объем экспорта данной продукции составил $276,7 млн при общем ненефтяном экспорте в $846,5 млн.
А.Азизов
ВМС Азербайджана и Вьетнама обсуждают вопросы сотрудничества
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Тарифный совет Азербайджана повысил цены на проезд в общественном транспорте
Президент Алиев назначил Джейран Махмудову ректором Азербайджанского государственного университета культуры и искусств
В связи с беспорядками в Гяндже уничтожено 4 человека, более 60 арестовано – Генпрокурор Азербайджана
Иностранные туристы в I полугодии совершили в Азербайджане операций посредством банковских карт на 0,6 млрд манатов
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
Советник президента Ирана советует США вернуться в ядерную сделку, если они хотят проводить переговоры с Тегераном
Боевики подорвали автомобиль в афганском Джелалабаде
Президент Таджикистана посетит выставку достижений промышленности в Узбекистане в рамках госвизита 17 августа
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Интересный конкурс от Bakcell для пользователей Instagram
Компания Norm наградила победителей конкурса
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений