Иран на Кубке моря-2018 продемонстрирует военный потенциал наблюдателям из США

Глава делегации Ирана на международном конкурсе «Кубок моря-2018», капитан 1-го ранга Шахрам Хабиби заявил, что иранская сторона не против участия американской делегации в качестве наблюдателя на конкурсе.

"Мы не возражаем. Пусть смотрят (американская делегация - ИФ) и видят наш военный потенциал, а потом рассказывают о нем в своей стране", - сказал Ш.Хабиби во вторник на пресс-конференции в Баку, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Конкурс «Кубок моря-2018» с участием военных моряков Азербайджана, России, Казахстана и Ирана пройдет в азербайджанских территориальных водах в Каспийском море с 31 июля по 10 августа.

Ф.Исазаде