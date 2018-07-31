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Регион 31.07.2018 11:33

Иран на Кубке моря-2018 продемонстрирует военный потенциал наблюдателям из США

Глава делегации Ирана на международном конкурсе «Кубок моря-2018», капитан 1-го ранга Шахрам Хабиби заявил, что иранская сторона не против участия американской делегации в качестве наблюдателя на конкурсе.

"Мы не возражаем. Пусть смотрят (американская делегация - ИФ) и видят наш военный потенциал, а потом рассказывают о нем в своей стране", - сказал Ш.Хабиби во вторник на пресс-конференции в Баку, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Конкурс «Кубок моря-2018» с участием военных моряков Азербайджана, России, Казахстана и Ирана пройдет в азербайджанских территориальных водах в Каспийском море с 31 июля по 10 августа.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]