В Ереване заявили об интенсивных консультациях по вопросу замены генсека ОДКБ

Консультации по вопросу замены генсека ОДКБ Юрия Хачатурова проводятся со странами-членами ОДКБ, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
"Продолжаются интенсивные консультации по вопросу замены генсека ОДКБ. Действия МИД Армении полностью соответствуют положениям соглашения о правовом статусе ОДКБ", - сказал Т.Балаян на брифинге во вторник.
По его словам, Ереван "будет настаивать, чтобы все процессы проходили в соответствии с правовыми документами ОДКБ".
"Инициировать процесс замены генсека было нашим правом. Теоретически, любая страна может инициировать такой процесс", - отметил представитель МИД Армении.
Специальная следственная служба Армении ранее выдвинула обвинения против действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении. Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Ю.Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог.
Ранее Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации.
ВМС Азербайджана и Вьетнама обсуждают вопросы сотрудничества
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Тарифный совет Азербайджана повысил цены на проезд в общественном транспорте
Строительство логистического центра на территории СХПП начнется в 2019г
Азербайджан внедрит систему "Зеленый коридор" для резидентов промпарков, созданных в стране
Президент Алиев назначил Джейран Махмудову ректором Азербайджанского государственного университета культуры и искусств
В связи с беспорядками в Гяндже уничтожено 4 человека, более 60 арестовано – Генпрокурор Азербайджана
Иностранные туристы в I полугодии совершили в Азербайджане операций посредством банковских карт на 0,6 млрд манатов
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Интересный конкурс от Bakcell для пользователей Instagram
Компания Norm наградила победителей конкурса
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений