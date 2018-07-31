В Ереване заявили об интенсивных консультациях по вопросу замены генсека ОДКБ

Консультации по вопросу замены генсека ОДКБ Юрия Хачатурова проводятся со странами-членами ОДКБ, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

"Продолжаются интенсивные консультации по вопросу замены генсека ОДКБ. Действия МИД Армении полностью соответствуют положениям соглашения о правовом статусе ОДКБ", - сказал Т.Балаян на брифинге во вторник.

По его словам, Ереван "будет настаивать, чтобы все процессы проходили в соответствии с правовыми документами ОДКБ".

"Инициировать процесс замены генсека было нашим правом. Теоретически, любая страна может инициировать такой процесс", - отметил представитель МИД Армении.

Специальная следственная служба Армении ранее выдвинула обвинения против действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении. Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Ю.Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог.

Ранее Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации.