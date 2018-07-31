Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.992 RUR   0.0273 GBR   2.2326 TRY   0.3479

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.13 Brent   74.97

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 36° Завтра 26° 37° 2 Авг 25° 34° 3 Авг 26° 34°

Бизнес и законодательство 31.07.2018 12:36

Азербайджан внедрит систему "Зеленый коридор" для резидентов промпарков, созданных в стране

ООО "Сумгайытский химпромпарк" (СХПП) и ОАО "Tamiz Sheher" планируют внедрить для резидентов пяти парков в Азербайджане систему "Зеленый коридор", заявил директор СХПП Назим Талыбов журналистам во вторник.

"Сегодня состоялось подписание четырехстороннего меморандума между СХПП, Агентством развития малого и среднего бизнеса, ЗАО "Услуга зеленый коридор" и ООО "Tamiz Sheher" по внедрению системы "зеленый коридор" для резидентов всех пяти парков, созданных в Азербайджане. Данный проект направлен на существенное упрощение процедуры таможенного оформления товаров в процессе импортно-экспортных операций резидентами промпарков", - отметил Н.Талыбов.

По его словам, с внедрением системы "зеленый коридор" продукция, импортируемая резидентами промпарков, будет направляться не на таможенный терминал, а напрямую на склады резидентов.

"Это позволит предпринимателям сэкономить время и определенные финансовые средства. При этом отношения между таможенными органами и резидентами промпарков будут строиться по принципу доверия.

"Грузы будут поступать на склады субъектов предпринимательства без таможенной проверки. Проверка будет выборочной - 10% от объема импортируемой продукции. Субъект предпринимательства должен понимать, что на его склады груз должен поступать в соответствии с его декларацией, расхождений быть не должно",- сказал Н.Талыбов.

Он отметил, что по первичным оценкам грузооборот по импортно-экспортным операциям в СХПП прогнозируется на уровне 1,8 млн тонн в год, с учетом других парков этот показатель оценивается в 2 млн тонн в год.

"С учетом этих прогнозов возникла необходимость в упрощении таможенных процедур и внедрения системы "зеленого" коридора. Конкретные сроки, когда эта услуга будет применяться в промпарках ,пока сказать сложно, этот процесс потребует некоторых процедур. Однако, я думаю, что это не займет много времени", - добавил он.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАРКИ, РЕЗИДЕНТЫ, УСЛОВИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]