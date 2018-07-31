ООО "Сумгайытский химпромпарк" (СХПП) и ОАО "Tamiz Sheher" планируют внедрить для резидентов пяти парков в Азербайджане систему "Зеленый коридор", заявил директор СХПП Назим Талыбов журналистам во вторник.
"Сегодня состоялось подписание четырехстороннего меморандума между СХПП, Агентством развития малого и среднего бизнеса, ЗАО "Услуга зеленый коридор" и ООО "Tamiz Sheher" по внедрению системы "зеленый коридор" для резидентов всех пяти парков, созданных в Азербайджане. Данный проект направлен на существенное упрощение процедуры таможенного оформления товаров в процессе импортно-экспортных операций резидентами промпарков", - отметил Н.Талыбов.
По его словам, с внедрением системы "зеленый коридор" продукция, импортируемая резидентами промпарков, будет направляться не на таможенный терминал, а напрямую на склады резидентов.
"Это позволит предпринимателям сэкономить время и определенные финансовые средства. При этом отношения между таможенными органами и резидентами промпарков будут строиться по принципу доверия.
"Грузы будут поступать на склады субъектов предпринимательства без таможенной проверки. Проверка будет выборочной - 10% от объема импортируемой продукции. Субъект предпринимательства должен понимать, что на его склады груз должен поступать в соответствии с его декларацией, расхождений быть не должно",- сказал Н.Талыбов.
Он отметил, что по первичным оценкам грузооборот по импортно-экспортным операциям в СХПП прогнозируется на уровне 1,8 млн тонн в год, с учетом других парков этот показатель оценивается в 2 млн тонн в год.
"С учетом этих прогнозов возникла необходимость в упрощении таможенных процедур и внедрения системы "зеленого" коридора. Конкретные сроки, когда эта услуга будет применяться в промпарках ,пока сказать сложно, этот процесс потребует некоторых процедур. Однако, я думаю, что это не займет много времени", - добавил он.
Н.Аббасова
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