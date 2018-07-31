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Дальнее зарубежье 31.07.2018 13:03

Боевики подорвали автомобиль в афганском Джелалабаде

Боевики подорвали автомобиль, припаркованный неподалеку от здания городской больницы, департамента здравоохранения и управления по делам беженцев в городе Джелалабаде афганской провинции Нангархар, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на представителя совета провинции.

По информации представителя совета провинции Нангархар Забихуллы Земараи, после подрыва автомобиля боевики начали перестрелку с представителями сил безопасности страны. З.Земараи не смог уточнить, какое из зданий являлось целью нападения боевиков. Также он не смог предоставить информацию о погибших или пострадавших в результате нападения.

В то же время афганский канал 1TV со ссылкой на представителя губернатора Аттауллу Хогьяни сообщает, что неизвестные вооруженные лица напали на управление по делам мигрантов и беженцев. По его словам, главу управления и ряд сотрудников удалось эвакуировать из здания. Очевидцы сообщили каналу, что слышали звуки стрельбы и последовавшего за ними взрыва.

В данной провинции действуют ячейки террористических организаций "Талибан" и ИГ , на данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ГОРОД, БОЕВИКИ, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]