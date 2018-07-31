Боевики подорвали автомобиль в афганском Джелалабаде

Боевики подорвали автомобиль, припаркованный неподалеку от здания городской больницы, департамента здравоохранения и управления по делам беженцев в городе Джелалабаде афганской провинции Нангархар, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на представителя совета провинции.

По информации представителя совета провинции Нангархар Забихуллы Земараи, после подрыва автомобиля боевики начали перестрелку с представителями сил безопасности страны. З.Земараи не смог уточнить, какое из зданий являлось целью нападения боевиков. Также он не смог предоставить информацию о погибших или пострадавших в результате нападения.

В то же время афганский канал 1TV со ссылкой на представителя губернатора Аттауллу Хогьяни сообщает, что неизвестные вооруженные лица напали на управление по делам мигрантов и беженцев. По его словам, главу управления и ряд сотрудников удалось эвакуировать из здания. Очевидцы сообщили каналу, что слышали звуки стрельбы и последовавшего за ними взрыва.

В данной провинции действуют ячейки террористических организаций "Талибан" и ИГ , на данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку.