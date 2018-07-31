Более 500 спасателей в Казахстане примут участие в международных учениях по ликвидации ЧС на Каспии

Международные учения спасателей ТENIZ-2018 по ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) на Каспии пройдут 2-3 августа в Мангистауской области на юго-западе Казахстана, сообщила во вторник пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

В учениях примут участие сотрудники спасательных служб Казахстана, России, Азербайджана и Туркменистана.

"Всего на учения привлекается более 500 человек личного состава и порядка 75 единиц специальной техники, самолет Бе-200, шесть вертолетов, а также четыре морских судна и семь спасательных катеров", - отметили в пресс-службе.

В документе отмечается, что целью учений является отработка взаимодействия спасательных служб прикаспийских государств при реагировании на ЧС в Каспийском море и приграничных территориях, повышение эффективности при совместных действиях.

Первый этап учения пройдет 2 августа в Актау, административном центре Мангистауской области, в рамках которого будет отрабатываться обмен оперативной информацией. В ходе первого этапа предполагается развернуть оперативный штаб на базе международного морского порта Актау и в режиме видеоселектора задействовать ситуационные залы Центра управления в кризисных ситуациях комитета по ЧС, ДЧС Мангистауской области, дежурные службы спасательных ведомств прикаспийских государств по отработке условных вводных.

Второй этап будет проведен 3 августа в морском порту Баутино, который имеет соответствующую инфраструктуру - оборудован причал для морских судов, смотровая вышка, предусмотрены места для построения спасательных команд, имеются вертолетные площадки.

"Спасательные подразделения прикаспийских государств совместно отработают действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасатели продемонстрируют умение искать и спасать людей, терпящих бедствие на море, оказывать первую помощь пострадавшим, эвакуировать их из воды на борт спасательного судна с применением специальных спасательных технологий", - сообщили в пресс-службе.