Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.992 RUR   0.0273 GBR   2.2326 TRY   0.3479

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.13 Brent   74.97

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 43° Завтра 26° 37° 2 Авг 25° 34° 3 Авг 25° 33°

Регион 31.07.2018 15:05

Более 500 спасателей в Казахстане примут участие в международных учениях по ликвидации ЧС на Каспии

Международные учения спасателей ТENIZ-2018 по ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) на Каспии пройдут 2-3 августа в Мангистауской области на юго-западе Казахстана, сообщила во вторник пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

В учениях примут участие сотрудники спасательных служб Казахстана, России, Азербайджана и Туркменистана.

"Всего на учения привлекается более 500 человек личного состава и порядка 75 единиц специальной техники, самолет Бе-200, шесть вертолетов, а также четыре морских судна и семь спасательных катеров", - отметили в пресс-службе.

В документе отмечается, что целью учений является отработка взаимодействия спасательных служб прикаспийских государств при реагировании на ЧС в Каспийском море и приграничных территориях, повышение эффективности при совместных действиях.

Первый этап учения пройдет 2 августа в Актау, административном центре Мангистауской области, в рамках которого будет отрабатываться обмен оперативной информацией. В ходе первого этапа предполагается развернуть оперативный штаб на базе международного морского порта Актау и в режиме видеоселектора задействовать ситуационные залы Центра управления в кризисных ситуациях комитета по ЧС, ДЧС Мангистауской области, дежурные службы спасательных ведомств прикаспийских государств по отработке условных вводных.

Второй этап будет проведен 3 августа в морском порту Баутино, который имеет соответствующую инфраструктуру - оборудован причал для морских судов, смотровая вышка, предусмотрены места для построения спасательных команд, имеются вертолетные площадки.

"Спасательные подразделения прикаспийских государств совместно отработают действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасатели продемонстрируют умение искать и спасать людей, терпящих бедствие на море, оказывать первую помощь пострадавшим, эвакуировать их из воды на борт спасательного судна с применением специальных спасательных технологий", - сообщили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, СПАСАТЕЛИ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Прикаспийский саммит состоится 12 августа в Актау - глава МИД Казахстана МИД Казахстана подтвердил проведение прикаспийского саммита в первой половине августа Казахстан не допустит присутствия вооруженных сил иностранных государств на Каспии - МИД Саммит прикаспийских стран пройдет не в Астане, а в приморском Актау Казахстан намерен присоединиться к международной конвенции об удалении затонувших судов Путин и Назарбаев заявляют о решимости достичь консенсуса пяти прикаспийских стран по статусу Каспия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]