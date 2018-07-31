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Дальнее зарубежье 31.07.2018 15:13

Замглавы МИД Ирана обсудил с Лаврентьевым ситуацию в Сирии, создание конституционной комиссии - СМИ

Замглавы МИД Ирана Хосейн Джабери Ансари встретился в Сочи со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым, сообщает во вторник иранское агентство ИСНА.

"В ходе переговоров Х.Дж.Ансари и А.Лаврентьев обсудили последние изменения (обстановки - ИФ) в Сирии, создание сирийской Конституционной комиссии, возвращение сирийцев на родину, обмен военнопленными, а также черновой вариант заявления по итогам созванной в Сочи конференции по Сирии", - говорится в сообщении агентства.

На встрече также присутствовали заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, а также российская и иранская делегации, отмечает ИСНА.

Накануне в Сочи прошла трехсторонняя встреча делегаций России, Ирана и Турции в рамках проведения десятого раунда встречи по Сирии в астанинском формате. Одной из тем неформальных консультаций стало создание Конституционной комиссии под управлением сирийцев.

По словам спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуры, встреча была полезной, а переговоры по оформлению комиссии могут пройти уже в начале сентября.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, СОЧИ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]