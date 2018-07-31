Замглавы МИД Ирана обсудил с Лаврентьевым ситуацию в Сирии, создание конституционной комиссии - СМИ

Замглавы МИД Ирана Хосейн Джабери Ансари встретился в Сочи со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым, сообщает во вторник иранское агентство ИСНА.
"В ходе переговоров Х.Дж.Ансари и А.Лаврентьев обсудили последние изменения (обстановки - ИФ) в Сирии, создание сирийской Конституционной комиссии, возвращение сирийцев на родину, обмен военнопленными, а также черновой вариант заявления по итогам созванной в Сочи конференции по Сирии", - говорится в сообщении агентства.
На встрече также присутствовали заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, а также российская и иранская делегации, отмечает ИСНА.
Накануне в Сочи прошла трехсторонняя встреча делегаций России, Ирана и Турции в рамках проведения десятого раунда встречи по Сирии в астанинском формате. Одной из тем неформальных консультаций стало создание Конституционной комиссии под управлением сирийцев.
По словам спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуры, встреча была полезной, а переговоры по оформлению комиссии могут пройти уже в начале сентября.
Расулов возглавил Национальное архивное управление Азербайджана
Баку и Москва обсудили вопросы взаимодействия между военно-морскими силами
Посол Чехии в Беларуси возглавит дипмиссию в Азербайджане – СМИ
Уставный капитал DBI превысит 69 млн манатов
Курс манат/доллар на 1 августа - 1,7 манат/$1
Доля частного сектора в медицинских услугах в Азербайджане в 2022 году достигнет 75%
Правоохранительным органам Азербайджана переданы документы по подозреваемым в организации пожара в Алтыагачском нацпарке
Президент Алиев подписал распоряжение о награждении Винер орденом "Дружбы" за вклад в укреплении азербайджано-российских отношений в спорте
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
"AccessBank" планирует увеличить уставный капитал на 140 млн манатов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений