Замглавы МИД Ирана обсудил с Лаврентьевым ситуацию в Сирии, создание конституционной комиссии - СМИ

Замглавы МИД Ирана Хосейн Джабери Ансари встретился в Сочи со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым, сообщает во вторник иранское агентство ИСНА.

"В ходе переговоров Х.Дж.Ансари и А.Лаврентьев обсудили последние изменения (обстановки - ИФ) в Сирии, создание сирийской Конституционной комиссии, возвращение сирийцев на родину, обмен военнопленными, а также черновой вариант заявления по итогам созванной в Сочи конференции по Сирии", - говорится в сообщении агентства.

На встрече также присутствовали заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, а также российская и иранская делегации, отмечает ИСНА.

Накануне в Сочи прошла трехсторонняя встреча делегаций России, Ирана и Турции в рамках проведения десятого раунда встречи по Сирии в астанинском формате. Одной из тем неформальных консультаций стало создание Конституционной комиссии под управлением сирийцев.

По словам спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуры, встреча была полезной, а переговоры по оформлению комиссии могут пройти уже в начале сентября.