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Дальнее зарубежье 31.07.2018 15:45

BMW инвестирует 1 млрд евро в строительство завода в Венгрии

Германский производитель автомобилей класса "люкс" BMW AG планирует построить завод по производству машин в городе Дебрецен в Венгрии.

Как сообщается в пресс-релизе компании, инвестиции составят около 1 млрд евро. Строительство завода создаст более 1 тыс. новых рабочих мест, и на нем будет производиться до 150 тыс. машин в год.

"Решение приступить к строительству этого завода служит еще одним подтверждением нашего стремления к глобальному росту, - заявил председатель совета директоров BMW Харальд Крюгер. - После существенных инвестиций в Китай, Мексику и США, теперь мы укрепляем свои операции в Европе для соблюдения производственного баланса".

Европа - важнейший рынок для BMW. В 2017 году в регионе было продано 1,1 млн автомобилей компании, что составляет порядка 45% общемировых продаж. В первом полугодии 2018 года продажи в Европе увеличились на 1,2% в годовом выражении, до более 560 тыс. автомобилей.

Акции BMW дешевеют на 0,8% в ходе торгов во вторник. Капитализация компании с начала года снизилась на 5,4%, до 53,92 млрд евро.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, BMW, ЗАВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]