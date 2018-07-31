BMW инвестирует 1 млрд евро в строительство завода в Венгрии

Германский производитель автомобилей класса "люкс" BMW AG планирует построить завод по производству машин в городе Дебрецен в Венгрии.
Как сообщается в пресс-релизе компании, инвестиции составят около 1 млрд евро. Строительство завода создаст более 1 тыс. новых рабочих мест, и на нем будет производиться до 150 тыс. машин в год.
"Решение приступить к строительству этого завода служит еще одним подтверждением нашего стремления к глобальному росту, - заявил председатель совета директоров BMW Харальд Крюгер. - После существенных инвестиций в Китай, Мексику и США, теперь мы укрепляем свои операции в Европе для соблюдения производственного баланса".
Европа - важнейший рынок для BMW. В 2017 году в регионе было продано 1,1 млн автомобилей компании, что составляет порядка 45% общемировых продаж. В первом полугодии 2018 года продажи в Европе увеличились на 1,2% в годовом выражении, до более 560 тыс. автомобилей.
Акции BMW дешевеют на 0,8% в ходе торгов во вторник. Капитализация компании с начала года снизилась на 5,4%, до 53,92 млрд евро.
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