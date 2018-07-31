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Дальнее зарубежье 31.07.2018 16:02

За три года до теракта в Манчестере его организатора спас в Ливии Британский флот - СМИ

Организатора теракта на концерте в Манчестере в мае 2017 года Салмана Абеди за три года до этого нападения спасли моряки ВМС Великобритании во время операции в Ливии, пишет во вторник "Дейли мэйл".

Исследовательское судно ВМС Великобритании "Энтерпрайз" в 2014 году приняло на борт С.Абеди, которому на тот момент было 19 лет, а также его младшего брата Хашема вместе с сотней других британских подданных, которых эвакуировали из опасных зон во время войны в Ливии.

Салман и Хашем Абеди имели британское подданство, так как родились в семье ливийских мигрантов на территории Соединенного Королевства.

Все эвакуированные были сначала доставлены на Мальту, а в августе 2014 года братья Абеди уже прилетели в Великобританию.

"Этот человек (Салман Абеди - ИФ), сотворивший такую жестокость на территории Великобритании, после того как мы спасли его из Ливии, совершил предательство", - прокомментировал ситуацию источник в правительстве.

Друзья семьи Абеди подтвердили информацию о том, что братьев эвакуировали на "Энтерпрайзе". Также эту информацию подтвердили источники газеты среди официальных лиц в Лондоне.

"Он был британским подданным, так что нашей работой было защитить его. Салман был одним из многих людей, которого мы абсолютно точно должны были эвакуировать. Тогда он не представлял угрозу, и была совершенно другая ситуация", - сказал изданию другой высокопоставленный чиновник в сфере безопасности.

С.Абеди отучился в Манчестерском колледже и планировал начать учебу в Солфордском университете, 22 мая 2017 года подорвал себя возле "Манчестер-арены" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, более 120 получили ранения.

Брат С.Абеди в ливийской тюрьме в настоящее время ожидает суда по обвинению в причастности к нападению.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МАНЧЕСТЕР, ТЕРРОРИСТ, СМИ


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