Мамедъяров и Мнацаканян договорились встретиться в Нью-Йорке, стороны рассматривают возможность проведения еще одной встречи

Баку и Ереван договорились о проведении встречи глав МИД Азербайджана и Армении в рамках нагорно-карабахского урегулирования на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.
«Достигнута принципиальная договоренность о проведении встречи глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке»,- сообщил Х.Гаджиев агентству Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, главы МИД Азербайджана и Армении до Генассамблеи ООН могут провести еще одну встречу.
При этом Х.Гаджиев не уточнил, где и когда может состояться эта встреча.
Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил о готовности к новой встрече с армянским коллегой в рамках нагорно-карабахского урегулирования. Э.Мамедъяров подчеркнул, что первая встреча с новым главой МИД Армении состоялась в Брюсселе 11 июля. "В течение нескольких часов мы пытались узнать друг друга. Что касается разницы во взглядах в урегулировании конфликта между Налбандяном и Мнацаканяном, то могу сказать, что новый министр профессионал", - добавил глава МИД Азербайджана.
Ф.Исазаде
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