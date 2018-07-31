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Карабахский конфликт 31.07.2018 15:19

Мамедъяров и Мнацаканян договорились встретиться в Нью-Йорке, стороны рассматривают возможность проведения еще одной встречи

Баку и Ереван договорились о проведении встречи глав МИД Азербайджана и Армении в рамках нагорно-карабахского урегулирования на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

«Достигнута принципиальная договоренность о проведении встречи глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке»,- сообщил Х.Гаджиев агентству Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, главы МИД Азербайджана и Армении до Генассамблеи ООН могут провести еще одну встречу.

При этом Х.Гаджиев не уточнил, где и когда может состояться эта встреча.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил о готовности к новой встрече с армянским коллегой в рамках нагорно-карабахского урегулирования. Э.Мамедъяров подчеркнул, что первая встреча с новым главой МИД Армении состоялась в Брюсселе 11 июля. "В течение нескольких часов мы пытались узнать друг друга. Что касается разницы во взглядах в урегулировании конфликта между Налбандяном и Мнацаканяном, то могу сказать, что новый министр профессионал", - добавил глава МИД Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, КАРАБАХ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]