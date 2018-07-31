В Сирии провалились переговоры об освобождении 30 захваченных ИГ заложников - СМИ

В Сирии представители правительственных сил и боевики террористической организации ИГ не смогли договориться об освобождении 30 женщин и детей, захваченных ранее боевиками, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на наблюдателей, близких к оппозиции.
В рамках соглашения, отмечает агентство в обмен на освобождение 30 женщин и детей, захваченных на прошлой неделе в провинции Эс-Сувайда, сирийские власти обещали отпуситить 150 боевиков ИГ и дать еще 100 боевикам ИГ покинуть зону боевых действий.
Договоренности достигнуть не удалось, после чего, пишет агентство, правительственные силы во вторник возобновили авиаудары, направленные против боевиков, окруженных вблизи Голанских высот.
В понедельник государственное телевидение Сирии сообщило, что сирийские правительственные войска продолжают в понедельник наступление на позиции террористов из группировки ИГ в южной провинции Эс-Сувайда.
Ранее СМИ сообщали, что боевики ИГ похитили как минимум 30 человек в сирийской провинции Эс-Сувайда. Среди 30 похищенных - 14 женщин и 16 несовершеннолетних. Четверым захваченным удалось бежать от боевиков, еще двух мирных жителей террористы убили, говорится в сообщении.
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