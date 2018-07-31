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Спорт 31.07.2018 15:48

Президент Алиев подписал распоряжение о награждении Винер орденом "Дружбы" за вклад в укреплении азербайджано-российских отношений в спорте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Ирины Винер-Усмановой орденом "Достлуг" ("Дружба").

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства.

И.Винер-Усманова награждена орденом "за укрепление азербайджано-российских отношений в сфере спорта".

Ф.Исазаде

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Тэги: РОССИЯ, СПОРТ, НАГРАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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