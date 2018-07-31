Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Ирины Винер-Усмановой орденом "Достлуг" ("Дружба").
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства.
И.Винер-Усманова награждена орденом "за укрепление азербайджано-российских отношений в сфере спорта".
Ф.Исазаде
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