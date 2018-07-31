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Происшествия 31.07.2018 16:01

Правоохранительным органам Азербайджана переданы документы по подозреваемым в организации пожара в Алтыагачском нацпарке

Алтыагачский национальный парк (АНП) предоставил правоохранительным органам всю необходимую документацию по лицам, подозреваемым в организации пожара в заповеднике, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов.

«АНП предоставил правоохранительным органам всю необходимую документацию по подозреваемым в организации пожара, привлечения их к ответственности, а также возмещению ущерба, нанесенного государству и природе»,- говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что пожар в АНП перекинулся 28 июля с посевных полей близ села Кохне Гушчу Сиазанского района

«В результате пожара сгорело около 100 га территории, в частности, кустарники, сухие листья, травяной покров, нижний ярус леса и высохшие деревья»,- отмечает МЭПР.

Согласно информации, к тушению пожара были привлечены живая сила и авиационная группа МЧС и местные представители МЭПР. Пожар был потушен ночью 30 июля.

«В настоящее время продолжаются работы по тушению тлеющих пней»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЗАПОВЕДНИК, ПОЖАР, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]