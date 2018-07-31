Правоохранительным органам Азербайджана переданы документы по подозреваемым в организации пожара в Алтыагачском нацпарке

Алтыагачский национальный парк (АНП) предоставил правоохранительным органам всю необходимую документацию по лицам, подозреваемым в организации пожара в заповеднике, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов.
«АНП предоставил правоохранительным органам всю необходимую документацию по подозреваемым в организации пожара, привлечения их к ответственности, а также возмещению ущерба, нанесенного государству и природе»,- говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что пожар в АНП перекинулся 28 июля с посевных полей близ села Кохне Гушчу Сиазанского района
«В результате пожара сгорело около 100 га территории, в частности, кустарники, сухие листья, травяной покров, нижний ярус леса и высохшие деревья»,- отмечает МЭПР.
Согласно информации, к тушению пожара были привлечены живая сила и авиационная группа МЧС и местные представители МЭПР. Пожар был потушен ночью 30 июля.
«В настоящее время продолжаются работы по тушению тлеющих пней»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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