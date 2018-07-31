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Дальнее зарубежье 31.07.2018 16:18

Мужчина подорвал себя на футбольном поле в Бельгии, следователи не считают это терактом

Мужчина привел в действие закрепленное на поясе взрывное устройство на футбольном поле в бельгийском городе Верьве, сообщают во вторник местные СМИ.

По предварительным данным, подорвавшему себя мужчине было 50-60 лет. Вероятно, речь идет о бывшем военнослужащем. В результате взрыва он погиб. Других жертв и пострадавших нет.

Следователи считают, что речь идет о суициде, а не о попытке теракта. В момент взрыва рядом с мужчиной никого не было, говорится в сообщении со ссылкой на данные местных властей.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ГОРОД, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]