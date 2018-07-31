Мужчина подорвал себя на футбольном поле в Бельгии, следователи не считают это терактом

Мужчина привел в действие закрепленное на поясе взрывное устройство на футбольном поле в бельгийском городе Верьве, сообщают во вторник местные СМИ.
По предварительным данным, подорвавшему себя мужчине было 50-60 лет. Вероятно, речь идет о бывшем военнослужащем. В результате взрыва он погиб. Других жертв и пострадавших нет.
Следователи считают, что речь идет о суициде, а не о попытке теракта. В момент взрыва рядом с мужчиной никого не было, говорится в сообщении со ссылкой на данные местных властей.
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