Китай обещает продолжать умеренное снижение долговой нагрузки

Китай продолжит сокращать долговую нагрузку и контролировать темпы и интенсивность этого процесса, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на итоги заседания Политбюро ЦК КПК во вторник
В рамках заседания руководство китайской Компартии во главе с председателем КНР Си Цзиньпином пообещало продолжить реализацию структурных реформ во второй половине 2018 года, чтобы обеспечить экономическую и социальную стабильность.
Политбюро китайской Компартии отмечает, что экономика КНР сталкивается с новыми вызовами и на этом фоне собирается сохранить активную бюджетную и осторожную денежно-кредитную политику.
Кроме того, Китай намерен ограничить рост цен на жилье.
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