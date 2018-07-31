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Дальнее зарубежье 31.07.2018 16:40

Китай обещает продолжать умеренное снижение долговой нагрузки

Китай продолжит сокращать долговую нагрузку и контролировать темпы и интенсивность этого процесса, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на итоги заседания Политбюро ЦК КПК во вторник

В рамках заседания руководство китайской Компартии во главе с председателем КНР Си Цзиньпином пообещало продолжить реализацию структурных реформ во второй половине 2018 года, чтобы обеспечить экономическую и социальную стабильность.

Политбюро китайской Компартии отмечает, что экономика КНР сталкивается с новыми вызовами и на этом фоне собирается сохранить активную бюджетную и осторожную денежно-кредитную политику.

Кроме того, Китай намерен ограничить рост цен на жилье.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ПОЛИТБЮРО, ЭКОНОМИКА, ДОЛГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]