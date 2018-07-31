Доля частного сектора в медицинских услугах в Азербайджане в 2022 году достигнет 75%

По данным Анализа рынка медицинских услуг в Азербайджане», подготовленного BusinesStat, в 2013-2017гг натуральный объем медицинских услуг в Азербайджане сократился на 7,3%: с 76,3 млн приемов в 2013 году до 70,7 млн приемов в 2017 году.

"Динамика показателя была разнонаправленной: в 2014-2015гг наблюдался рост рынка в натуральном выражении, в 2016-2017гг – его снижение, связанное с ограничением доступности медицинских услуг вследствие девальвации маната к доллару в 2015-2017гг", - отмечается в данных анализа, опубликованного РБК.

Снижение численности оказанных приемов коснулось как частных секторов медицины (легальный сектор, ДМС) вследствие снижения покупательской способности населения и роста цен на медицинские приемы, так и государственного сектора вследствие снижения объемов финансирования из бюджета.

В 2017 году наибольшую долю в натуральном объеме рынка медицинских услуг занимал частный сектор медицины, на долю которого приходилось 70,3% всех медицинских приемов в стране.

"К основным проблемам сферы медицинских услуг в Азербайджане можно отнести высокую стоимость медицинских услуг, оборудования и медикаментов, а также низкие зарплаты медицинских работников. Разница в заработных платах сотрудников государственных и частных медицинских учреждений приводит к оттоку наиболее профессиональных кадров в частные учреждения", - указывается в обзоре.

При этом, перспективы внедрения системы обязательного медицинского страхования в стране достаточно туманны, так как частный сектор, по-прежнему, будет превалировать над другими. В этой связи полноценное внедрение системы ОМС на фоне невысоких государственных затрат на медицину находится под вопросом.

По прогнозам BusinesStat, сокращение числа медицинских приемов в Азербайджане продолжится и в 2018-2019гг.

"Восстановление рынка начнется с 2021 года, в 2022 году натуральный объем рынка по прогнозам составит 68,4 млн медицинских приемов, что будет ниже уровня 2017г всего на 3,3%. Вместе с тем в 2022г доля сектора частной медицины возрастет до 75%", - подчеркивается в данных анализа.

А.Азизов