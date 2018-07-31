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Дальнее зарубежье 31.07.2018 18:02

Калифорнийские пожарные пытаются локализовать 17 очагов возгорания в штате

Пожарные американской Калифорнии работают над локализацией 17 очагов возгорания на территории штата, однако пока им не удается этого добиться, сообщает во вторник телеканал Си-Эн-Эн.

По данным телеканала, наиболее серьезная ситуация сложилась в округе Шаста на севере Калифорнии, где горят 40 гектаров. Всего в штате огнем охвачена территория в 100 гектаров, разрушены более 1,1 тыс. зданий.

Также 19 человек числятся пропавшими без вести. В общей сложности жертвами пожаров чуть более чем за неделю стали шесть человек - четверо местных жителей и двое пожарных.

В настоящее время с огнем ведут борьбу около 10 тыс. пожарных по всему штату, десятки тысяч человек были эвакуированы из опасных районов.

Огонь распространялся настолько быстро, что специалистам оказалось сложно предугадать, в каком именно направлении будут продвигаться пожары. Ситуация усугубляется высокими температурами и сильными порывами ветра.

Пожары начались в Калифорнии с 23 июля, и с тех пор только продолжают распространение, несмотря на усилия пожарных.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ПОЖАРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]