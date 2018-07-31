Калифорнийские пожарные пытаются локализовать 17 очагов возгорания в штате

Пожарные американской Калифорнии работают над локализацией 17 очагов возгорания на территории штата, однако пока им не удается этого добиться, сообщает во вторник телеканал Си-Эн-Эн.
По данным телеканала, наиболее серьезная ситуация сложилась в округе Шаста на севере Калифорнии, где горят 40 гектаров. Всего в штате огнем охвачена территория в 100 гектаров, разрушены более 1,1 тыс. зданий.
Также 19 человек числятся пропавшими без вести. В общей сложности жертвами пожаров чуть более чем за неделю стали шесть человек - четверо местных жителей и двое пожарных.
В настоящее время с огнем ведут борьбу около 10 тыс. пожарных по всему штату, десятки тысяч человек были эвакуированы из опасных районов.
Огонь распространялся настолько быстро, что специалистам оказалось сложно предугадать, в каком именно направлении будут продвигаться пожары. Ситуация усугубляется высокими температурами и сильными порывами ветра.
Пожары начались в Калифорнии с 23 июля, и с тех пор только продолжают распространение, несмотря на усилия пожарных.
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