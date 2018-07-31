Глава Минобороны Японии заявляет о большом внимании руководства своей страны отношениям с Россией

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что его страна уделяет большое внимание двусторонним отношениям с Россией.

"Между нашими странами в прошлом году осуществлены большие мероприятия", - заявил И.Онодэра во вторник в ходе переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве.

Прежде всего, отметил он, это визит С.Шойгу в Японию в марте, а также посещение Страны Восходящего солнца главкомом Сухопутных войск России Олегом Салюковым в ноябре прошлого года и начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым в декабре.

Министр отметил, что его переговоры с С.Шойгу, которые прошли в прошлом году на Филиппинах, продолжались более часа.

"Такие встречи, - подчеркнул министр, - осуществлялись по согласованию глав двух государств. Это показывает, что Япония уделяет большое внимание двусторонним отношениям с Россией".

И.Онодэра отметил, что консультации в формате "два плюс два" (министров иностранных дел и обороны двух стран) "тоже осуществились по сильной воле глав двух государств к развитию диалога и сотрудничества в области безопасности".

Он также отметил, что министр обороны Японии "посетил Россию впервые за 12 лет".

"Мой визит, - отметил министр обороны Японии, - имеет большое значение. Надеюсь, этот памятный визит будет способствовать взаимопониманию и упрочению доверия между нашими странами".

Он также поздравил С.Шойгу с успешным проведением Чемпионата мира по футболу. "Кстати, - отметил И.Онодэра, - сборная России заняла лучшее место, чем сборная Японии".