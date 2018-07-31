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Внешняя политика 31.07.2018 16:50

Посол Чехии в Беларуси возглавит дипмиссию в Азербайджане – СМИ

Новым послом Чехии в Азербайджане назначен Милан Экерт, сообщают чешские СМИ.

"До назначения в Азербайджан М.Экерт являлся послом Чехии в Беларуси", - отмечают СМИ.

М.Экерт сменит на посту посла в Азербайджане Витезслава Пивоньку, который назначен послом Чехии в РФ.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЧЕХИЯ, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]