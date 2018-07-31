Посол Чехии в Беларуси возглавит дипмиссию в Азербайджане – СМИ

Новым послом Чехии в Азербайджане назначен Милан Экерт, сообщают чешские СМИ.

"До назначения в Азербайджан М.Экерт являлся послом Чехии в Беларуси", - отмечают СМИ.

М.Экерт сменит на посту посла в Азербайджане Витезслава Пивоньку, который назначен послом Чехии в РФ.

Ф.Исазаде