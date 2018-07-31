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Дальнее зарубежье 31.07.2018 16:55

В Сирии провалились переговоры об освобождении 30 захваченных ИГ заложников - СМИ

В Сирии представители правительственных сил и боевики террористической организации ИГ не смогли договориться об освобождении 30 женщин и детей, захваченных ранее боевиками, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на наблюдателей, близких к оппозиции.

В рамках соглашения, отмечает агентство в обмен на освобождение 30 женщин и детей, захваченных на прошлой неделе в провинции Эс-Сувайда, сирийские власти обещали отпустить 150 боевиков ИГ и дать еще 100 боевикам ИГ покинуть зону боевых действий.

Договоренности достигнуть не удалось, после чего, пишет агентство, правительственные силы во вторник возобновили авиаудары, направленные против боевиков, окруженных вблизи Голанских высот.

По некоторым данным, как минимум 100 боевиков группировки "Джейш Халид ибн аль-Валид", ранее присягнувшей на верность "Исламскому государству", бежали от проправительственных сил в сторону границы с Иорданией. По информации ЭФЭ, террористы при бегстве использовали заложников из числа мирных жителей в качестве "живого щита". Неясно, идет ли речь именно о заложниках, об освобождении которых планировали договориться сирийские власти.

В понедельник государственное телевидение Сирии сообщило, что сирийские правительственные войска продолжают в понедельник наступление на позиции террористов из группировки ИГ в южной провинции Эс-Сувайда.

Ранее СМИ сообщали, что боевики ИГ похитили как минимум 30 человек в сирийской провинции Эс-Сувайда. Среди 30 похищенных - 14 женщин и 16 несовершеннолетних. Четверым захваченным удалось бежать от боевиков, еще двух мирных жителей террористы убили, говорится в сообщении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]