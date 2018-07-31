Генпрокуратура Казахстана заявляет о собранных доказательствах по делу об организации Аблязовым убийства банкира Татишева

Генеральная прокуратура Казахстана вызывает на допрос беглого банкира Мухтара Аблязова, подозреваемого в организации умышленного убийства главы АО "БанкТуранАлем" Ержана Татишева в 2004 году.
"Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело в отношении М.Аблязова по факту совершения особо тяжкого преступления. В ходе следствия добыты доказательства, позволяющие квалифицировать противоправные деяния подозреваемого в организации умышленного убийства Е.Татишева. В соответствии с ч.1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, подозреваемый вызывается на допрос повесткой", - говорится в сообщении Генпрокуратуры, распространенном во вторник.
В связи с нахождением М.Аблязова за пределами Казахстана и уклонением от явки, Генпрокуратура вызывает подозреваемого на допрос посредством СМИ Казахстана и Франции.
Согласно информации надзорного органа, М.Аблязову следует явиться в здание Генпрокуратуры в Астане "в срок до 15 часов 16 августа 2018 года".
"При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок (...) подозреваемому или представляющим в установленном порядке его интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования", - говорится в сообщении.
Е.Татишев, будучи председателем правления АО "БанкТуранАлем", погиб в декабре 2004 года на охоте. Тогда его смерть была признана несчастным случаем. По версии следствия, ружье, которое держал в руках бизнесмен Муратхан Токмади, случайно выстрелило, когда тряхнуло автомобиль. В 2007 году, М.Токмади был приговорен к одному году лишения свободы (с освобождением от наказания по амнистии) за неосторожное причинение смерти Е.Татишеву во время охоты. Однако в 2017-м, будучи осужденным по обвинению в вымогательстве и незаконном обороте оружия, М.Токмади признался, что смерть Е.Татишева в 2004 году была не несчастным случаем, а заказным убийством, которое он совершил по просьбе М.Аблязова.
Сам М.Аблязов ранее признан виновными в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА банка и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями и заочно осужден в Казахстане на 20 лет лишения свободы. Опальный банкир уже много лет скрывается за рубежом.
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