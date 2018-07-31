Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о гибели 60 человек при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" в отношении семи обвиняемых, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
"В зависимости от роли каждого им вменяется нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, халатность (ч.3 ст.219, ч.3 ст.238, ч.3 ст.293 УК РФ)", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".
Она отметила, что в ближайшее время потерпевшие, обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.
В частности, по ее словам, генеральный и технический директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также гендиректор юрлица Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности. "Охранник ООО "Центр защиты" Сергей Антюшин, как полагает следствие, не выполнил свои обязанности по оповещению о возникшем пожаре посетителей торгового центра. Электромонтеру охранно-пожарной сигнализации Александру Никитину и директору ООО "Системный интегратор" Игорю Полозиненко инкриминируется ненадлежащее оказание услуг по содержанию систем пожарной безопасности", - сказала представитель СК.
Она отметила, что начальник караула пожарной части №2 "1 отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Сергей Генин обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания торгового центра.
Расследование в отношении еще четверых обвиняемых продолжается, добавила Петренко.
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. В рамках расследования были арестованы 11 обвиняемых.
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