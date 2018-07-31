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Дальнее зарубежье 31.07.2018 19:00

Россия, Иран и Турция назначили очередные консультации высокого уровня по Сирии на ноябрь

Высокопоставленные представители стран-гарантов Астанинского процесса (РФ, Ирана и Турции) проведут очередные консультации по Сирии в ноябре этого года, сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Стороны решили провести следующую международную встречу высокого уровня по Сирии в ноябре 2018 года", - сказал С.Лаврентьев, цитируя совместное заявление стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии.

Место проведения ноябрьских консультаций А.Ларентьев не указал.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ГАРАНТЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]