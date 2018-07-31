Россия, Иран и Турция назначили очередные консультации высокого уровня по Сирии на ноябрь

Высокопоставленные представители стран-гарантов Астанинского процесса (РФ, Ирана и Турции) проведут очередные консультации по Сирии в ноябре этого года, сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Стороны решили провести следующую международную встречу высокого уровня по Сирии в ноябре 2018 года", - сказал С.Лаврентьев, цитируя совместное заявление стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии.

Место проведения ноябрьских консультаций А.Ларентьев не указал.